Пригожин заявил, что никогда не предаст Путина

12 июля 2025, 16:57

NYT: Канада предлагала Пригожину избежать санкций

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, изданию The New York Times (NYT), что он никогда не предаст президента России Владимира Путина. Муж Валерии заявил западным журналистам, что Канада предлагала ему критиковать российские власти в обмен на отказ Оттавы ввести ограничения.





В материале NYT сказано, что критика должна была бы повторять тезисы из якобы имевшей место утечки записи телефонной беседы, в которой человек с голосом, похожим на голос Пригожина, критикует спецоперацию на Украине.



Пригожин косвенно подтвердил шантаж, показав корреспонденту отрывок письма, которое ему прислали канадские власти. В нем сказано, что, когда продюсеру «предоставили возможность публично высказать свою точку зрения» он только «повторил дезинформационные утверждения режима». Канадский МИД не стал комментировать переписку.





«Что это за шантаж? Я не предавал [Путина] и никогда не предам», — сказал Пригожин.