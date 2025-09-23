США не поддержали антироссийский выпад Украины в ООН
США не поддержали заявление Украины и Евросоюза в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающее действия России. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
С речью выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, которого поддержали 38 стран, в том числе Словакия. Однако США в этом списке не оказалось.
Более того, во время заявления Сибиги в зале не было американского лидера Дональда Трампа, а также никого из администрации Белого дома или представительства страны при ООН.
Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще долгое время. Он также отметил, что на Донбассе сегодня идут тяжелые бои.
