Госсекретарь США Рубио призвал Украину к урегулированию конфликта
Госсекретарь США Марко Рубио призвал Украину активизировать усилия для скорейшего разрешения конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление политика.
Он выразил уверенность, что стороны конфликта должны стремиться к немедленному прекращению боевых действий. Кроме того, по мнению Рубио, задействованы в процессе должны быть все участники ООН.
«Я настоятельно обращаюсь к Совету Безопасности, государствам-членам ООН и всем, кто не участвует в этом процессе, включая Российскую Федерацию и Украину», — сказал Рубио на заседании СБ ООН.
Госсекретарь США также подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован на столом переговоров, а не на поле боя.
Ранее на заседании выступил президент США Дональд Трамп, заявив, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще долго.