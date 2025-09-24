Госсекретарь США Рубио призвал Украину к урегулированию конфликта

24 сентября 2025, 00:57

Марк Рубио (Фото: РИА Новости / Сергей Булкин)

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Украину активизировать усилия для скорейшего разрешения конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление политика.





Он выразил уверенность, что стороны конфликта должны стремиться к немедленному прекращению боевых действий. Кроме того, по мнению Рубио, задействованы в процессе должны быть все участники ООН.





«Я настоятельно обращаюсь к Совету Безопасности, государствам-членам ООН и всем, кто не участвует в этом процессе, включая Российскую Федерацию и Украину», — сказал Рубио на заседании СБ ООН.