Опубликованы кадры прогулки Уиткоффа и Кушнера на Красной площади
RT опубликовал видео прогулки спецпредставителя лидера США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера по Москве в сопровождении главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Представители американской делегации появились на Красной площади перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.
По данным «Москвы 24», перед этим Уиткофф и Кушнер провели неформальные переговоры с Дмитриевым в одном из столичных ресторанов. А уже после все отправились полюбоваться новогодним оформлением города.
Известно, что в официальной встрече в Кремле со стороны США будут принимать участие только три человека, включая переводчика. После этого Уиткофф и Кушнер отправятся в одну из стран Европы для переговоров с Владимиром Зеленским.
