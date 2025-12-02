Зеленский ждёт сигналов от спецпосланников Трампа после переговоров с Путиным

02 декабря 2025, 18:32

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский заявил, что ожидает сообщений от спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера после их встречи с российским главой Владимиром Путиным. От этих сигналов, по его словам, будут зависеть дальнейшие шаги.





Зеленский также подчеркнул, что готов встретиться с Дональдом Трампом, однако эта встреча напрямую зависит от итогов переговоров в Москве. Детали дальнейших действий украинская сторона пока не раскрывает.





«Они хотят отчитаться сразу после их встречи [c Владимиром Путиным] именно нам. Я думаю, от этих сигналов будут зависеть будущие и последующие шаги. Шаги будут меняться в течение сегодняшнего дня быстро», — цитируют слова Трампа украинские СМИ.