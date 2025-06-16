Опубликованы первые кадры разрушений иранского ТВ после удара Израиля

Фото: iStock/Olena Bartienieva

URA.RU публикует первые кадры разрушений здания Иранской телерадиовещательной компании (IRIB) после бомбардировки Израилем. Иранские СМИ сообщают, что здание подверглось нападению, что привело к прерыванию прямой трансляции новостей на несколько минут.



Ранее стало известно об ударе по штаб-квартире иранского государственного телевидения, о котором сообщило агентство NourNews.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Напомним, что по мнению политолога Энеса Караханова, прямых переговоров между Ираном и Израилем в ближайшее время ждать не стоит.




Виктория Иванченко

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