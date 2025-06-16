Опубликованы первые кадры разрушений иранского ТВ после удара Израиля
URA.RU публикует первые кадры разрушений здания Иранской телерадиовещательной компании (IRIB) после бомбардировки Израилем. Иранские СМИ сообщают, что здание подверглось нападению, что привело к прерыванию прямой трансляции новостей на несколько минут.
Ранее стало известно об ударе по штаб-квартире иранского государственного телевидения, о котором сообщило агентство NourNews.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Напомним, что по мнению политолога Энеса Караханова, прямых переговоров между Ираном и Израилем в ближайшее время ждать не стоит.
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