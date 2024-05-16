Опубликованы кадры уничтожения украинских катеров в Чёрном море

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Обнародованы кадры уничтожения украинских катеров в Чёрном море.
Видео публикует Министерство обороны России. Украинские безэкипажные катеры направлялись в сторону Крыма, рассказали в ведомстве.
В общей сложности 16 мая российские военные уничтожили в Чёрном море 15 безэкипажных катеров Украины.
Ранее Центральное командование ВС США заявило, что американские военные сбили в конце апреля пять беспилотников над Красным морем. По данным СЕНТКОМ, дроны представляли непосредственную угрозу Штатам, коалиции и торговым судам в регионе.
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В общей сложности 16 мая российские военные уничтожили в Чёрном море 15 безэкипажных катеров Украины.
Ранее Центральное командование ВС США заявило, что американские военные сбили в конце апреля пять беспилотников над Красным морем. По данным СЕНТКОМ, дроны представляли непосредственную угрозу Штатам, коалиции и торговым судам в регионе.
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Алёна Самарева