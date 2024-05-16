Рогов озвучил цель наступления ВС РФ в Харьковской области

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Наступление ВС РФ в Харьковской области Украины даст возможность создать «санитарную зону» у границ РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимира Рогова.
«Наступление наших войск позволит создать «санитарною зону» и отбросить врага от границ Белгородской области», — заявил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области значительно увеличилось присутствие ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова