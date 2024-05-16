«Держат в одной большой клетке»: Стало известно о содержании призывников ВСУ

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Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье.
Сообщается, что схваченных призывников ВСУ привозят на территорию бывшей автошколы. Раньше там находился вытрезвитель. Кроме того, им не дают связаться с родными, чтобы те не смогли привезти документы, которые подтверждают их право на бронь или отсрочку.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Рогов озвучил цель наступления ВС РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Держат призывников в одной большой клетке. Их содержат без соблюдения даже элементарных гигиенических норм», — рассказали в подполье.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Рогов озвучил цель наступления ВС РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова