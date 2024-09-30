Опубликовано объяснение потребности ВСУ в дальнобойном оружии

Фото: iStock/Tomas Ragina
Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо дальнобойное оружие для преодоления минного заграждения на востоке страны. Министр иностранных дел Германии Анналена Вербок объяснила потребность украинских вооруженных сил в интервью телеканалу ARD.
«Что касается ракет большой дальности, то, думаю, это хорошо известно. Я всегда говорила, что они играют важную роль, особенно в преодолении минного пояса на востоке Украины», – заявила Бербок.
По ее словам, в правительстве Германии нет единого мнения по поводу передачи Украине других видов вооружений.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пересмотр ядерной доктрины является зеркальным отражением позиции оппозиции Москве.
Читайте также:
В Германии супружескую пару задержали за трансляцию российских каналов
В Германии отреагировали на обновление ядерной доктрины России
Германия сообщила о новых ордерах на арест по делу о теракте на «Северных потоках»
Александр Климов