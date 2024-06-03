Опубликовано видео задержания барнаульского маньяка

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«Baza» публикует видео задержания Виталия Манишина, которого следователи считают барнаульским маньяком.
По данным Telegram-канала, в Калманском суде начался процесс над экс-замглавы Калманской администрации Виталием Манишиным. В понедельник ему на шесть месяцев продлили срок содержания под стражей. Дело начнут рассматривать 17 июня.
Как утверждает следствие, Манишин признался в убийствах абитуриенток и студенток барнаульского политеха, совершенных в 1999–2000 годах, а также взял на себя вину за убийство Людмилы Обидиной в 1989 году.
Барнаульского маньяка искали 23 года. В 2000 году у следователей был другой подозреваемый, Александр Анисимов.
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Как утверждает следствие, Манишин признался в убийствах абитуриенток и студенток барнаульского политеха, совершенных в 1999–2000 годах, а также взял на себя вину за убийство Людмилы Обидиной в 1989 году.
Барнаульского маньяка искали 23 года. В 2000 году у следователей был другой подозреваемый, Александр Анисимов.
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Алёна Самарева