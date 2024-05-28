«Убивал из-за жены»: как маньяк-чиновник из Сибири выбирал жертв и почему внезапно остановился

В Алтайский суд поступило уголовное дело в отношении 53-летнего Виталия Манишина, которого журналисты прозвали Политеховским маньяком. Сам мужчина утверждает, что на преступления его подтолкнул уход жены и проблемы в личной жизни. Что известно о жертвах серийного маньяка и как ему удавалось оставаться безнаказанным более 20-ти лет расскажет редакция «Радио 1».