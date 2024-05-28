«Убивал из-за жены»: как маньяк-чиновник из Сибири выбирал жертв и почему внезапно остановился

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В Алтайский суд поступило уголовное дело в отношении 53-летнего Виталия Манишина, которого журналисты прозвали Политеховским маньяком. Сам мужчина утверждает, что на преступления его подтолкнул уход жены и проблемы в личной жизни. Что известно о жертвах серийного маньяка и как ему удавалось оставаться безнаказанным более 20-ти лет расскажет редакция «Радио 1».
Жертвы Политеховского маньяка
Первой жертвой убийцы стала 17-летняя абитуриентка, которая приехала в институт на консультацию по вступительным экзаменам. Через две недели исчезла вторая абитуриентка, а еще через некоторое время — студентка Лилиана. Так, с 1989 года сотрудники милиции начали находить в Барнауле тела девушек со следами насильственной смерти. Уголовные дела правоохранители возбуждать не торопились, так как практически у всех пропавших девушек не складывались взаимоотношения с родителями, что могло быть причиной того, что они долго не выходят с родственниками на связь.
Как Политеховский маньяк выбирал жертв
Молодые девушки, поступающие на учебу в институт или уже являющиеся студентками, продолжали пропадать, однако впервые в полиции допустили версию о маньяке именно после пропажи некой Ксении. Отцом студентки был влиятельный предприниматель, который обратился в СМИ и придал дело о пропаже дочери огласке.
Когда уголовные дела были объединены в одно производство, в Барнауле пропала 53-летняя мать абитуриентки Алтайского политеха. Это событие вновь посеяло сомнения в том, что убийца выбирает определенный типаж жертв и речь идет о серийном маньяке.
Как маньяк расправлялся с жертвами
Маньяк лишал девушек жизни разными способами: кому-то были нанесены черепно-мозговые травмы, а на теле других присутствовали колото-резаные раны. Однако всех без исключения жертв Политеховский маньяк перед смертью душил.
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Как удалось выйти на след маньяка
Впервые на след Виталия Манишина милиционеры вышли после того, как выяснилось, что на пикнике, после которого пропала девушка, был студент политеха Виталий Манишин. Сам студент на допросах и в 1989 году, и позже говорил, что девушка ему понравилась и он предложил ей вступить в связь. Она ответила отказом и, обиженная, ушла, а он спустя короткое время пошел домой.
Однако после продолжительных поисков тело девушки нашли недалеко от того места, где отдыхала компания молодых людей. Студент отрицал вину и уверенно держался на допросах. Отсутствие доказательств вины Манишина и его грамотная линия защиты заставила правоохранителей отпустить единственного подозреваемого.
Так расследование дела об убийстве девушек, тела которых находили правоохранители на протяжении 20-ти лет, вновь возобновили в 2023-м году. Появилась оперативная информация, что Виталий Манишин все же мог быть причастен к расправе над девушкой в 1989 году. К тому моменту подозреваемый уже успел поработать ветеринаром, поруководить колхозом и стал замглавы администрации Калманского района — того самого, на территории которого в 2000 году нашли тела пятерых абитуриенток Алтайского политеха.
В феврале 2023 года Манишин был вновь вызван на допрос. Внимание следователей сразу привлекло то, что он давал абсолютно противоречивые показания. Поскольку он прежде работал председателем колхоза, местность он знал не просто хорошо, а как свои пять пальцев. Поэтому и возникли подозрения, что он причастен к другим расправам.
Следственные мероприятия продолжались и в мае 2023 года Виталий Манишин сделал первое признание: он рассказал, что 16 сентября 1989 года во время застолья с приятелями пригласил их новую знакомую в небольшой лесок, где предложил вступить в связь, но та отказала ему. Тогда он разозлился, повалил девушку на землю и задушил, а затем оттащил тело в овраг, где закидал землей и ветками.
Подозрения по поводу Манишина крепли все больше — и он стал признаваться. Таким образом, всего Виталию Манишину сегодня инкриминируют 11 расправ.
На допросе серийный убийца заявил, что всему виной его первая супруга.
«Я убивал в непростой период своей жизни: мы расставались с женой, которая меня не ценила и унижала. Это и толкнуло на знакомства с девушками. Как только я встретил женщину, которая вела себя правильно, потребность в убийствах отпала, и я остановился», — заявил Манишина.
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