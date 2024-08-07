«Обгадила пьедестал»: что Распутина не простила Пугачевой и почему Орбакайте против детей от Галкина*

Телеграм-канал Mash во вторник, 6 августа, опубликовал информацию о том, что певица Алла Пугачева может дать концерт в России до конца года. Мнением, чем это может обернуться для самой артистки в беседе с «Радио 1» поделился российский продюсер Иосиф Пригожин.