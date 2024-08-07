«Обгадила пьедестал»: что Распутина не простила Пугачевой и почему Орбакайте против детей от Галкина*

Фото: РИА Нововсти/Евгения Новоженина
На протяжении долгих лет Маша Распутина считала Аллу Пугачеву кумиром и даже старалась ей подражать. Однако недавние высказывания примадонны навсегда отвернули артистку от своего кумира. Что Распутина не может простить Пугачевой и почему Кристина Орбакайте страдает из-за родства со знаменитой матерью расскажет редакция «Радио 1».
Пугачева назвала россиян «рабами и холопами»
После начала спецоперации на территории Украины Алла Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Она раскритиковала решение властей и обратилась к Минюсту с просьбой признать ее иноагентом. В результате артистка подверглась критике со стороны общественности и поспешила ответить на нее громкими заявлениями.
«Боже мой! Какое счастье, что что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева на своей странице в социальной сети.
Распутина раскритиковала Пугачеву
Фото: РИА Нововсти/Екатерина ЧесноковаСкандальное высказывание коллеги по сцене прокомментировала Маша Распутина. Она упрекнула певицу в том, что именно благодаря народу, который любил ее творчество и платил деньги за концерты, Пугачева оказалась на вершине. По мнению Распутиной, из-за своих взглядов покинувшая родину артистка могла бы «критиковать организаторов», но ни в коем случае нельзя было называть народ «холопами и рабами».
«Можно испортить себе карьеру и обгадить пьедестал одним небрежным выражением слов. Тем более народ не прощает ничего. Нельзя называть народ ни рабами, ни холопами. Это не прощается. Когда человек потерял берега и думает, что он всемогущ, то это ошибка», — заявила Распутина в беседе с изданием «Аргументы и факты».
Распутина добавила, что Пугачева была ее кумиром детства, однако она изменила отношение к примадонне после 2022 года.
Орбакайте не скрывает неприязнь к младшим детям Пугачевой
Фото: РИА Нововсти/Екатерина Чеснокова
После отъезда Пугачевой из России многие представители отечественного шоубизнеса отвернулись от нее. Одни – из-за антироссийской позиции певицы, другие – из-за оскорбительных высказываний ее супруга Максима Галкина*. Досталось и старшей дочери примадонны – Кристине Орбакайте. Несмотря на то, что певица не комментировала действия российских властей и не высказывалась об СВО, ее концерты стали отменять без объяснения причин.
Так, родство со знаменитой артисткой обернулось для Орбакайте скорее карой, нежели преимуществом. Впрочем, недопонимания в звездном семействе произошли задолго до отъезда Пугачевой из России. В интервью Орбакайте рассказывала, что редко видела мать в детстве, часто переезжала из-за ее гастролей и практически не имела друзей.
«Поскольку я жила у бабушки, то любое общение с мамой, конечно, было как подарок судьбы. Я всегда этого ждала. И не часто, но бывали моменты, когда вдруг и ее посещало какое-то материнское рвение, обостренное родительское чувство», — делилась Орбакайте.
В беседах с журналистами Орбакайте даже рассказывала, что не хотела, чтобы у нее были брат или сестра.
«Ни в коем случае! Наоборот. Я была конченой эгоисткой. Одно время стоял такой вопрос в семье, но я — просто наотрез - категорически была против. Не знаю, почему… Наверное, я хотела, чтобы она была только со мной и моя, не могла себе представить, как это, если она еще кого-то родит», — объяснила Орбакайте.
Рождение Гарри и Лизы
Фото: соцсети М.Галкина* Поклонники Орбакайте заметили, что старшая сестра не особо жалует детей Пугачевой от брака с Галкиным*. Орбакайте никогда не высказывалась открыто о какой-либо ненависти к ним, но и тепла ни разу не проявила, чем и привлекла внимания общественности. Она довольно холодно отвечает на вопросы о Гарри и Лизе, никогда не делится их совместными фотографиями.
Орбакайте также признается в том, что была против рождения младших брата и сестры путем суррогатного материнства.
«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я», — рассказала Орбакайте.Читайте также:
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*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Анастасия Хохлова