Внучка Маслякова раскритиковала журналистов за съемку на кладбище

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18-летняя внучка легендарного телеведущего КВН Александра Маслякова, Таисия, выразила свое возмущение журналистам, которые снимали похороны её деда на кладбище. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Мы же просили не снимать, зачем это всё, у людей горе?» — заявила Таисия, критикуя представителей прессы за несоблюдение просьбы семьи не делать фотографии и видеозаписи в столь тяжелый момент.Её отец, Александр Масляков-младший, пытался успокоить дочь, напомнив, что журналисты все равно опубликуют материалы. На это Таисия эмоционально ответила: «Ну и пусть!».
Прощание с Александром Масляковым прошло 11 сентября в здании «Планеты КВН», после чего гроб с телом был доставлен на Новодевичье кладбище. Телеведущий скончался 8 сентября в возрасте 82 лет от рака легких. В последние месяцы его состояние значительно ухудшилось, и он с трудом разговаривал и дышал.
Ранее телеведущий Александр Масляков был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. С Масляковым попрощались в центре «Планета КВН» на Марьиной Роще. Бессменному ведущему КВН было 82 года, его не стало 8 сентября.
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Елена Перлова