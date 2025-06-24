Трамп опубликовал личное сообщение от генсека НАТО
Трамп показал личное сообщение Рютте, заявившего, что ЕС заплатит по-крупному
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social личное сообщение от генсека НАТО Марка Рютте.
«Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5 процентов [ВВП на расходы на оборону]! (...) Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа», — написал Рютте лидеру Соединенных Штатов.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что Трамп сможет достичь того, чего за последние 10 лет не смог сделать ни один американский президент. Рютте также одобрил действия главы США, которые направлены на разрешение конфликта с Ираном.
Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен заключить сделку с Москвой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».