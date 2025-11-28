Орбан анонсировал переговоры с Путиным

28 ноября 2025, 09:36

Reuters: Орбан хочет встретиться с Путиным 28 ноября в Москве

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным 28 ноября в Москве. Его слова передает агентство Reuters.





Основной темой предстоящих переговоров станет сохранение поставок нефти и газа из России в Венгрию. Также лидеры обсудят урегулирование конфликта на Украине.

«Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве в пятницу», – говорится в сообщении.