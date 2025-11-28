Орбан анонсировал переговоры с Путиным
Reuters: Орбан хочет встретиться с Путиным 28 ноября в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным 28 ноября в Москве. Его слова передает агентство Reuters.
Основной темой предстоящих переговоров станет сохранение поставок нефти и газа из России в Венгрию. Также лидеры обсудят урегулирование конфликта на Украине.
«Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве в пятницу», – говорится в сообщении.Стоит отметить, что последний раз Путин и Орбан встречались 5 июля 2024 года. Несмотря на недовольство ЕС, венгерский премьер прибыл в Россию на переговоры. Его визит стал частью так называемой «мирной миссии».