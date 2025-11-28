Трамп признал существенное отставание США от РФ по числу ледоколов

28 ноября 2025, 04:51

Фото: iStock/Elena Perova

Соединенные Штаты значительно отстают от России по количеству ледоколов. Такое признание сделал американский лидер Дональд Трамп во время обращения к военным страны по случаю Дня благодарения. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома.





Трамп объяснил, что в настоящий момент США располагают лишь одним ледоколом на всю страну, в то время как у России их 48.





«Это просто смехотворно», — добавил американский президент.

