Трамп признал существенное отставание США от РФ по числу ледоколов
Соединенные Штаты значительно отстают от России по количеству ледоколов. Такое признание сделал американский лидер Дональд Трамп во время обращения к военным страны по случаю Дня благодарения. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома.
Трамп объяснил, что в настоящий момент США располагают лишь одним ледоколом на всю страну, в то время как у России их 48.
«Это просто смехотворно», — добавил американский президент.Он подчеркнул, что намерен исправить ситуацию. Соединенные Штаты уже начали наращивать свой ледокольный флот, заказав строительство 11 новых судов. Трамп заверил, что их построят в короткие сроки.
