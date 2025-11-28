В ФРГ зафиксировали около 850 полетов подозрительных БПЛА

28 ноября 2025, 00:46

В ФРГ с начала 2025 года зафиксировали около 850 полетов подозрительных БПЛА

Фото: iStock/photosvit

В ФРГ с начала года по середину октября зафиксировали около 850 инцидентов с пролетами подозрительных беспилотников над критической инфраструктурой страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA).





Неопознанные БПЛА регулярно появляются над военными объектами, предприятиями оборонной промышленности, энергоснабжающими компаниями и водоканалами Германии.



Подобные полеты фиксируются практически ежедневно.



