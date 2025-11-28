В ФРГ зафиксировали около 850 полетов подозрительных БПЛА
В ФРГ с начала года по середину октября зафиксировали около 850 инцидентов с пролетами подозрительных беспилотников над критической инфраструктурой страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA).
Неопознанные БПЛА регулярно появляются над военными объектами, предприятиями оборонной промышленности, энергоснабжающими компаниями и водоканалами Германии.
Подобные полеты фиксируются практически ежедневно.
Так, например, этой осенью дроны появились в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Они кружили над несколькими важными объектами, включая военно-морскую верфь компании Thyssenkrupp, где ведётся строительство подводных лодок для Германии и НАТО.
