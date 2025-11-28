Выяснилось, что Афганистан предложил России привлекать мигрантов в сельское хозяйство

28 ноября 2025, 07:07

РИА Новости: Афганистан обсуждает с РФ привлечение мигрантов в сельское хозяйство

Фото: iStock/mirsad sarajlic

Правительство Афганистана обсуждает с российскими властями возможности трудоустройства афганских мигрантов в сельскохозяйственной отрасли России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление посла Афганистана в РФ Хассана Гулла Хассана.





По его словам, эта тема поднималась во время визита афганской делегации в Татарстан, где они встречались с руководителем региона Рустамом Миннихановым.



Конкретные договоренности пока отсутствуют, но стороны продолжают активный диалог.





«Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать», — объяснил Хассан Гулл Хассан.