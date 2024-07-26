В Кремле назвали премьера Венгрии Орбана европейским смутьяном

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал «европейским смутьяном» после поездки в Москву при том, что ни слова не сказал о поддержке российской стороны, а лишь хотел выяснить позицию России по конфликту на Украине. Об этом журналистам на Фестивале новых медиа рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Смотрите, появился Орбан, такой «европейский смутьян», такой enfant terrible (ужасный ребенок — прим. ред.) европейский. Он же не сказал: «Я поддерживаю Россию». Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию», — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что Орбан ездил не только в Россию, но также посещал Китай и Украину.
Венгерский премьер не единожды заявлял, что его страну интересует лишь мирное урегулирование кризиса на Украине. Поездку в Москву Орбан совершил 5 июля.
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