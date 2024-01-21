Орбан: Быстрое развитие Азии вводит Европу в состояние фрустрации

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Европа в фрустрации из-за того, что Азия развивается более быстро.
Также в последнее время растет число европейских стран, выступающих за сотрудничество с Азией, а не за разъединение, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Текст его речи приводит пресс-служба венгерского правительства. По словам Орбана, в Европе существует две модели взаимодействия с Востоком. Первая предполагает, что необходимо «разъединение». Другая говорит о том, что необходимо сотрудничать.
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«В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: ваш мир – Азия – неумолимо растет, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определенную фрустрацию», - заявил Орбан во время выступления на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме.
«Я думаю, что теперь становится все больше нас, кто понимает, что разъединение ещё больше нас разрушит и сделает нас менее конкурентоспособными»,-говорит Орбан.Ранее сообщалось, что в Китае уже наметились признаки эпохи застоя. Такой прогноз сделал американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, пишет The New York Times. По данным эксперта, вопреки ожидаемому экономическому буму после снятия коронавирусных ограничений Пекин начал отставать почти по всем показателям, за исключением ВВП, который вырос на 5,2%.
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Мария Фирсова