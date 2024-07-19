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Орбан: ЕС и США оказались в изоляции от Глобального Юга из-за позиции по Украине

19 июля 2024, 00:09
Фото: iStock/SurkovDimitri

Фото: iStock/SurkovDimitri

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз и США лишились признания стран Глобального Юга и оказались глобально изолированными из-за позиции по Украине. Об этом политик сообщил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля после посещения России, Украины, Соединенных Штатов и Китая.


«Я предлагаю начать обсуждение <...> начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по войне в Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», – говорится в отчете Орбана.
Ранее венгерский премьер отметил, что у Евросоюза есть шанс начать собственную независимую политику в отношении Украины вместо подражания США, чем он занимался последнее время, копируя провоенные решения американцев. По его словам, Европе пора начать способствовать началу переговоров.

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Вучич в Лондоне указал Зеленскому на важность диалога для достижения мира
19 июля 2024, 01:02

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о «хорошей встрече» с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества. Вучич отметил, что в разговоре с Зеленским он упомянул о важности диалога и политических решений для мирного решения. Об этом пишет РИА Новости.
До этого сербский лидер прибыл на саммит в Лондон. Политик заявил журналистам, что главной темой саммита является ситуация вокруг украинского конфликта.

«Хорошая встреча с президентом Зеленским, обо всех вызовах и важных вопросах, как для Сербии и Украины, так для Европы и мира. Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что к этому можно прийти только через диалог и политические решения», — написал Вучич и прикрепил снимок рукопожатия с Зеленским.
Ранее сообщалось, что в Сербии отказались выполнять требования Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Германия отказалась сбивать российские ракеты над Украиной
Шольц отклонил призыв Зеленского к Западу сбивать ракеты РФ над Украиной
18 июля 2024, 23:50

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу сбивать ракеты и БПЛА России над территорией Украины. Свою позицию он озвучил в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Лондоне, отвечая на вопрос согласен ли он с другими государствами НАТО по этому поводу, сообщает ТАСС.
«Я считаю, что есть такой консенсус, который не предусматривает подобные шаги. США также занимают очень четкую позицию по данному вопросу», — заявил Шольц.
15 июля украинский лидер заявил, что армии Североатлантического альянса должны сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, чтобы не остаться без газа зимой. Он пояснил, что в западных регионах государства находятся крупные газохранилища.

Ранее экс-депутат Рады рассказал, почему Германия сокращает помощь Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Парламент Франции возглавила представительница блока Макрона
Спикером Нацсобрания Франции переизбрана Яэль Брон-Пиве
18 июля 2024, 23:03

Фото: istock / Olivier DJIANN

Председателем Национальной ассамблеи Франции переизбрали представительницу блока главы государства Эмманюэля Макрона 53-летнюю Яэль Браун-Пиве. Об этом объявлено на заседании, которое транслировалось на сайте парламента.
Брон-Пиве победила в третьем туре голосования, получив поддержку от 220 депутатов. Она занимала должность спикера с 28 июня 2022 года.
«Мы видели, что страна встревожена и разобщена, поэтому сейчас на нас лежит огромная ответственность. Это Национальное собрание, которое, возможно, как никогда ранее, представляет французский народ, также, как никогда ранее, разделено. Нам необходимо уживаться, сотрудничать, искать компромиссы, вести диалог, слушать друг друга и двигаться вперед», — заявила Брон-Пиве с трибуны парламента после объявления результатов.
Всего в первом туре принимали участие 6 человек, включая центриста Шарля де Курсона от фракции LIOT, Филиппа Жувена от республиканцев и Наиму Мутшу от союзной Макрону партии «Горизонты». Последние двое позже сняли свои кандидатуры.

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#человек
#франция
#парламент
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Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США
18 июля 2024, 22:15

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Евросоюза есть шанс начать собственную независимую политику в отношении Украины вместо подражания США, чем он занимался последнее время, копируя провоенные решения американцев. Об этом политик заявил в отчете для главы ЕС Шарля Мишеля. По его словам, Европе пора начать способствовать началу переговоров.
«Наша европейская стратегия во имя трансатлантического единства скопировала провоенную политику США. До сих пор у нас не было суверенной и независимой европейской стратегии или плана политических действий», – говорится в опубликованном на сайте Орбана сообщении.
Премьер-министр Венгрии считает, что Евросоюза для начала нужно хотя бы «обсудить, рационально ли продолжение этой политики в будущем».

«В текущей ситуации мы можем найти окно возможностей с сильной моральной и рациональной основой, чтобы начать новую главу в нашей политике. В этой новой главе мы могли бы приложить усилия для снижения напряженности и/или создания условий для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров», – указано в отчете.
Ранее Орбан заявил, что три глобальных игрока в лице Евросоюза, США и Китая вместе с Турцией в качестве посредника могут повлиять на разрешение конфликта на Украине. По его словам, стороны конфликта не будут искать из него выход, пока не вмешается кто-то со стороны.

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#венгрия
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Названы три игрока, которые способны повлиять на разрешение конфликта на Украине
Орбан: ЕС, США, Китай и Турция могут повлиять на разрешение конфликта на Украине
18 июля 2024, 21:22

Фото: iStock/Diy13

Три глобальных игрока в лице Евросоюза, США и Китая вместе с Турцией в качестве посредника могут повлиять на разрешение конфликта на Украине. Об этом в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, стороны конфликта не будут искать из него выход, пока не вмешается кто-то со стороны.
«Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: Европейский Союз, США и Китай. Мы также должны принять во внимание в качестве важного регионального игрока Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией с начала военных действий в 2022 году», – заявляется в письме венгерского премьера, опубликованном на его сайте.
Орбан считает, что Китай продолжит принимать участие в разрешении украинского конфликта, если его действия будут иметь определенный успех, но по оценкам Пекина, пока что это не так.

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МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России
Захарова: отказ Чехии признавать паспорта России без биометрии недружественен
18 июля 2024, 19:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Чехии признавать паспорта России без биометрического чипа является недружественным шагом. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Захаровой, данный шаг направлен на ухудшение отношений двух государств. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобная мера затрудняет нахождение в Чехии российского дипломатического корпуса.

Захарова заключила, что такие действия включают Прагу в «авангард русофобской политики».

Напомним, в мае текущего года правительство Чехии официально отозвало своего посла в РФ Витезслава Пивоньку назад в республику. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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NYT: демократы перенесли на август выдвижение Байдена кандидатом на выборах
18 июля 2024, 19:55

Фото: iStock/Elena Sunagatova

Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение действующего президента США Джо Байдена в качестве кандидата в предвыборной гонке. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times. Процедуру перенесли со следующей недели на первые числа августа.
Ранее издание The Hill заявляло, что 79% демократов готовы поддержать вице-президента США Камалу Харрис как кандидата от партии в предвыборной гонке вместо Джо Байдена, так как большинство опрошенных обеспокоены возрастом, здоровьем или умственными способностями действующего президента.

До этого издание Axios писало, что президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные, ссылаясь на неких высокопоставленных демократов.

Политики и журналисты США все больше говорят о возможной замене Байдена на фоне его провальных дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом. Например, бывший спикер конгресса Нэнси Пелоси уверена, что Байдену не обойти своего противника.

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#байден
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Климов раскрыл стремления западных политиков превратить ЕС в оборонный союз
18 июля 2024, 19:43

Фото: iStock/sinonimas

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил уверенность в том, что стремление главы Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен переориентировать Евросоюз из экономического блока в оборонный союз вызвано желанием удержать власть.
«Они, чтобы мобилизовать свои силы и удержать власть, готовы действительно превратить ЕС в военный лагерь, что полностью противоречит тем идеям, которые лежали в основе создания Союза. Но это вариант страховки на случай, если вдруг Вашингтон изменит свою стратегическую линию, чего они очень боятся», — пояснил в беседе с NEWS.ru Климов.

Он добавил, что такой план может готовиться и на тот случай, если демократы в США потеряют власть.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк раскритиковал планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить Евросоюз из экономического пространства в оборонный блок.

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#власть
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#ес
#евросоюз
#ек
#политика
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Депутата вывели в наморднике с заседания Европарламента
Румынского депутата Европарламента выгнали с заседания после надетого намордника
18 июля 2024, 19:41

Фото: РИА Новости/Стрингер

В наморднике с заседания Европарламента вывели румынского депутата Диану Шошоакэ. Об этом сообщает портал g4media.ro. Уточняется, что все произошло при обсуждении кандидатуры на пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Шошоакэ нацепила намордник, чтобы выразить протест против ограничений свободы слова. Румынский парламентарий выкрикивала в адрес ныне переизбранной главы ЕК «ты убила людей».

Председатель пленарного заседания Роберта Метсола решила удалить Шошоакэ, поскольку та мешала выступать другому депутату.

«Сколько коллег нам нужно, чтобы вывести ее из зала?» — спрашивала Метсола.

В итоге Шошоакэ все же была удалена под бурные овации других участников.

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