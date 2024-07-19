Орбан: ЕС и США оказались в изоляции от Глобального Юга из-за позиции по Украине

Фото: iStock/SurkovDimitri
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз и США лишились признания стран Глобального Юга и оказались глобально изолированными из-за позиции по Украине. Об этом политик сообщил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля после посещения России, Украины, Соединенных Штатов и Китая.
«Я предлагаю начать обсуждение <...> начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по войне в Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», – говорится в отчете Орбана.Ранее венгерский премьер отметил, что у Евросоюза есть шанс начать собственную независимую политику в отношении Украины вместо подражания США, чем он занимался последнее время, копируя провоенные решения американцев. По его словам, Европе пора начать способствовать началу переговоров.
Читайте также:
Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США
Названы три игрока, которые способны повлиять на разрешение конфликта на Украине
Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС
Данил Пономарев