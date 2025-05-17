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Орбан: ЕС необходимо взять пример с США и возобновить диалог с Путиным

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Лидерам Евросоюза необходимо взять пример с США и начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице правительства страны в соцсети Facebook*.
«Это иллюзия, что мир будет достигнут только в результате российско-украинских переговоров. Европейские лидеры рано или поздно должны будут вести переговоры с российским президентом. Это неизбежно», — заявил Орбан.

Помимо этого венгерский премьер отметил, что главам ЕС необходимо принять решение, вести диалог с Путиным до или после американской стороны. При этом ранее Орбан неоднократно предупреждал европейский лидеров в том, что они не будут участвовать в переговорах между РФ и США, а в дальнейшем они лишатся голоса в вопросах дальнейшего устройства мира.

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#россия
#украина
Трамп: у Зеленского нет козырей в переговорах по конфликту на Украине
17 мая 2025, 01:57

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

По словам президента США Дональда Трампа, у Владимира Зеленского не осталось козырей в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в интервью для Fox News.
«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — прокомментировал позицию Зеленского Трамп.

Помимо этого президент отметил, что он прошел через тяжелое время с главой киевского режима на посту главы США. К тому же Трамп в очередной раз назвал Зеленского «величайшим торгашом в мире».

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CNN: переговоры в Стамбуле между РФ и Украиной прошли выше ожиданий
17 мая 2025, 01:31

Фото: iStock/Diy13

Переговоры между российской и украинской делегацией в Стамбуле прошли выше ожиданий, несмотря на возникшие осложнения. Об этом сообщает CNN.
«В момент, когда обсуждения как будто „зашли в тупик“, было предложено провести обмен пленными. Кроме того, российской делегации во время переговоров приходилось меньше консультироваться, чем украинской», — передает источник.

По итогу диалог сторон принес позитивные результаты, даже несмотря на осложнения.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что следующий раунд переговоров России и Украины может быть посвящен введению режима прекращения огня. Стороны должны подготовить соответствующие предложения в ближайшие несколько дней.

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#украина
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#россия
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Косачев: власти в Киеве не дадут развить переговорный процесс по Украине
17 мая 2025, 00:36

Фото: iStock/sandsun

Киевские власти и их европейские партнеры не дадут развить переговорный процесс по конфликту на Украине. Об этом заявил заместитель председателя СФ Константин Косачев.
«Мы, похоже, в ближайшей перспективе недалеко уйдем от нынешней ситуации, пока есть силы - в Киеве и в его "группе поддержки" в Европе и отчасти в Америке», — сказал Косачев в своем интервью для aif.ru.

Помимо этого политик отметил, что оппоненты России на переговорах больше зациклены на попытках перехитрить и расставить ловушки для РФ. Партнеры Украины не заинтересованы на прекращении конфликта, в связи с чем переговорный процесс «не уйдет далеко».

Косачев уточнил, что ​киевские власти согласились на ​возобновление диалога только из-за давления США. Украиной двигал страх потерять американскую поддержку, поэтому Киев пошел на контакт.

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#европа
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Туск: ожидаются трудные дни из-за неконструктивной позиции РФ по Украине
16 мая 2025, 23:55

Фото: iStock/3dmitry

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ожидаются очень трудные дни из за неконструктивной позиции России на переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом сообщает RMF24.
«Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной. Вероятно, нас ещё ждут очень трудные дни», — выразил свое мнение Туск.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной коснется темы о введении режима прекращения огня. Политик отметил, предложения по данному вопросу должны быть подготовлены в ближайшие дни.

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#мнение
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#переговоры
#украина
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Помощник президента РФ Мединский объяснил причину передачи Крыма Украине
16 мая 2025, 23:52

Фото: iStock/possum1961

Помощник президента России Владимир Мединский объяснил причину передачи Крыма Украине в 1954 году. Об этом он рассказал в ходе эфира на «Соловьев.Live».
«Причина - голоса, личная власть», — сказал Мединский.

Помощник президента пояснил, что на тот момент первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пытался набрать политического веса, в связи с чем ему были важны каждые голоса, в особенности от украинских начальников. Все из-за исторических связей и единого народно-хозяйственного комплекса. При этом такой подход и ранее указанные причина Мединский назвал «галиматьей».

Подходящим поводом для передачи Крыма под управление Украиной оказалась 300-летняя годовщина Переяславской рады. Мединский отметил, что отдать полуостров украинской стороне было выгодно не только Хрущеву, но и определенному кругу лиц.

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