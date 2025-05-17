Орбан: ЕС необходимо взять пример с США и возобновить диалог с Путиным

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Лидерам Евросоюза необходимо взять пример с США и начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице правительства страны в соцсети Facebook*.
«Это иллюзия, что мир будет достигнут только в результате российско-украинских переговоров. Европейские лидеры рано или поздно должны будут вести переговоры с российским президентом. Это неизбежно», — заявил Орбан.
Помимо этого венгерский премьер отметил, что главам ЕС необходимо принять решение, вести диалог с Путиным до или после американской стороны. При этом ранее Орбан неоднократно предупреждал европейский лидеров в том, что они не будут участвовать в переговорах между РФ и США, а в дальнейшем они лишатся голоса в вопросах дальнейшего устройства мира.
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