CNN: переговоры в Стамбуле между РФ и Украиной прошли выше ожиданий

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Переговоры между российской и украинской делегацией в Стамбуле прошли выше ожиданий, несмотря на возникшие осложнения. Об этом сообщает CNN.
«В момент, когда обсуждения как будто „зашли в тупик“, было предложено провести обмен пленными. Кроме того, российской делегации во время переговоров приходилось меньше консультироваться, чем украинской», — передает источник.
По итогу диалог сторон принес позитивные результаты, даже несмотря на осложнения.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что следующий раунд переговоров России и Украины может быть посвящен введению режима прекращения огня. Стороны должны подготовить соответствующие предложения в ближайшие несколько дней.
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