Орбан: Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с саммита ЕС

17 декабря 2025, 18:50

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия отказалась выносить вопрос о конфискации российских активов на повестку саммита ЕС. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.





По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отступила после закулисных переговоров и давления со стороны отдельных стран.





«Мы одержали победу, потому что председатель Еврокомиссии заявила, что отступила, и вопроса о российских активах даже не будет на повестке дня», — сказал Орбан.