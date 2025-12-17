Власти Кипра заявили о планах восстановить прямое авиасообщение c РФ
Кипр намерен восстановить прямое авиасообщение с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис в интервью «Известиям».
Политик выразил надежду не только на возобновление авиасообщения. Он подчеркнул, что Кипр рассчитывает на формирование более широких экономических связей между двумя странами.
Георгиадис отметил, что урегулирование ситуации на Украине также откроет путь к восстановлению отношений между ЕС и Россией.
Напомним, что на этой неделе посольство Кипра объявило о начале работы визовых центров в ряде городов России. С 15 декабря россияне могут подавать документы на кипрскую визу в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске.
Ранее генеральный директор Федерации экспортных организаций Индии Аджай Сахай сообщил о планах увеличить торговлю с Россией. Уточнялось, что объём экспорта республики в РФ хотят довести с пяти до десяти миллиардов долларов.