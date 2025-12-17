Власти Кипра заявили о планах восстановить прямое авиасообщение c РФ

17 декабря 2025, 04:08

Георгиадис: Кипр надеется восстановить авиасообщение с РФ после конфликта на Украине

Фото: iStock/gorodenkoff

Кипр намерен восстановить прямое авиасообщение с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис в интервью «Известиям».





Политик выразил надежду не только на возобновление авиасообщения. Он подчеркнул, что Кипр рассчитывает на формирование более широких экономических связей между двумя странами.



Георгиадис отметил, что урегулирование ситуации на Украине также откроет путь к восстановлению отношений между ЕС и Россией.



