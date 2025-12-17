США настаивают на использовании российских активов для урегулирования конфликта
Администрация президента США Дональда Трампа дала понять европейским странам, что намерена задействовать замороженные российские активы в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, давление со стороны Вашингтона испытывают премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и ряд других лидеров стран Европы. Американские чиновники активно продвигают идею использования этих средств в рамках будущих договоренностей.
Источники отмечают, что европейским государствам направили недвусмысленные сигналы о намерениях США, что вызывает обеспокоенность в столицах ЕС. Многие лидеры опасаются правовых и политических последствий подобного шага.
Washington Post подчеркивает, что позиция Вашингтона может привести к обострению разногласий между США и их европейскими союзниками, поскольку в ЕС до сих пор нет единого подхода к вопросу конфискации или использования замороженных российских активов.
