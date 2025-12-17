США настаивают на использовании российских активов для урегулирования конфликта

17 декабря 2025, 18:24

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять европейским странам, что намерена задействовать замороженные российские активы в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.