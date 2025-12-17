Песков высказался о возможном приезде спецпосланника Трампа в Россию

17 декабря 2025, 13:42

В Кремле не ждут визита Уиткоффа — на этой неделе переговоров в Москве не будет

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

В Кремле сообщили, что на текущей неделе не ожидают визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.