Песков высказался о возможном приезде спецпосланника Трампа в Россию
В Кремле сообщили, что на текущей неделе не ожидают визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
По словам представителя Кремля, российская сторона рассчитывает, что США проинформируют Москву об итогах своих консультаций с представителями Украины и европейских стран, как только соответствующие договорённости будут достигнуты.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Уиткоффа оптимальной фигурой для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Американский лидер подчеркнул, что, несмотря на отсутствие у спецпосланника прежнего опыта работы с Россией, он обладает необходимыми качествами для эффективного диалога. При этом Трамп отметил, что у него есть и другие сильные переговорщики, однако с ними, по его словам, путь к сделке зачастую оказывается куда более конфликтным.
