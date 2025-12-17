Достижения.рф

Песков высказался о возможном приезде спецпосланника Трампа в Россию

В Кремле не ждут визита Уиткоффа — на этой неделе переговоров в Москве не будет
Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

В Кремле сообщили, что на текущей неделе не ожидают визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.



По словам представителя Кремля, российская сторона рассчитывает, что США проинформируют Москву об итогах своих консультаций с представителями Украины и европейских стран, как только соответствующие договорённости будут достигнуты.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Уиткоффа оптимальной фигурой для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Американский лидер подчеркнул, что, несмотря на отсутствие у спецпосланника прежнего опыта работы с Россией, он обладает необходимыми качествами для эффективного диалога. При этом Трамп отметил, что у него есть и другие сильные переговорщики, однако с ними, по его словам, путь к сделке зачастую оказывается куда более конфликтным.

Софья Метелева

