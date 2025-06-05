ВСУ пытались атаковать Крымский мост во время проезда детей в «Артек»

Фото: iStock/gutaper

ВСУ пытались атаковать Крымский мост во время проезда детей в лагерь «Артек». Об этом сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с изданием «Аргументы и Факты».



Парламентарий заявил, что попытка взорвать мост в момент, когда по нему двигался автобус с детьми, является «самым настоящим фашизмом».

Ивлев в заключение добавил, что на любую попытку атаковать Крымский мост последует ответ.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил об активности украинских войск около берега полуострова 3 июня. Тогда же стало известно о попытке ВСУ атаковать Крымский мост. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эти сведения, добавив, что повреждений в результате атаки не обнаружено.

Анастасия Чинкова

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