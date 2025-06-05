ВСУ пытались атаковать Крымский мост во время проезда детей в «Артек»

05 июня 2025, 13:36

Фото: iStock/gutaper

ВСУ пытались атаковать Крымский мост во время проезда детей в лагерь «Артек». Об этом сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с изданием «Аргументы и Факты».