Песков раскрыл, когда Россия нанесёт удар возмездия по Украине
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом действительно заявил о намерении России ответить на атаку ВСУ по аэродромам в пяти регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, каким будет возмездие за удары Украины и когда оно случится. Песков в ответ заявил, что оно будет таким и тогда, как посчитают целесообразным российские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения СВО.
Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ совершили атаки с помощью БПЛА на аэродромы в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. В результате никто не пострадал, сгорели несколько самолётов.
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