Песков раскрыл, когда Россия нанесёт удар возмездия по Украине

05 июня 2025, 13:45

Песков: Путин действительно заявил Трампу об ответе на атаку по аэродромам

Фото: iStock/vadimrysev

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом действительно заявил о намерении России ответить на атаку ВСУ по аэродромам в пяти регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.