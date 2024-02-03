Орбан изменил своё решение по Украине после уговоров Макрона и Мелони

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал согласие на выделение Евросоюзом пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Это произошло после встреч и переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянской коллегой Джорджи Мелони.
Итальянский премьер начала свою дипломатическую работу ещё до голосования в декабре, когда Орбан наложил своё вето, поскольку изначально был против данной инициативы, передаёт издание Politico. В январе 2024 года Мелони удвоила свои усилия: она имела телефонный разговор с Орбаном, встретилась с ним для часовой беседы в роскошном брюссельском отеле «Амиго» и ещё раз утром перед саммитом.
Макрон в январе пригласил венгерского премьера на обед в Елисейский дворец, где попросил его поделиться мнением о том, как лучше добиться безболезненной интеграции восточно-европейских стран в институты Европы. Обозреватели отмечают, что французский президент никогда не относился к Орбану как к антагонисту, а, наоборот, стремился привлечь его на свою сторону.
Фото: istockphoto/bloodua
Изменение Орбаном своей позиции по вопросу помощи Киеву позволило главе Евросовета Шарлю Мишелю немедленно созвать саммит и объявить о принятии долгожданного решения. Ежегодная дискуссия по вопросу предоставления помощи Украине и пересмотр её размеров через два года стали своеобразными небольшими уступками Орбану, которые позволят ему «сохранить лицо» перед возвращением в Венгрию.
Орбану пришлось уступить, чтобы избежать крупного политического скандала. Накануне финального голосования европейские лидеры не постеснялись прямо в лицо показать ему, «кто здесь главный», пояснили изданию опрошенные еврочиновники.
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Макрон в январе пригласил венгерского премьера на обед в Елисейский дворец, где попросил его поделиться мнением о том, как лучше добиться безболезненной интеграции восточно-европейских стран в институты Европы. Обозреватели отмечают, что французский президент никогда не относился к Орбану как к антагонисту, а, наоборот, стремился привлечь его на свою сторону.
Изменение Орбаном своей позиции по вопросу помощи Киеву позволило главе Евросовета Шарлю Мишелю немедленно созвать саммит и объявить о принятии долгожданного решения. Ежегодная дискуссия по вопросу предоставления помощи Украине и пересмотр её размеров через два года стали своеобразными небольшими уступками Орбану, которые позволят ему «сохранить лицо» перед возвращением в Венгрию.
Орбану пришлось уступить, чтобы избежать крупного политического скандала. Накануне финального голосования европейские лидеры не постеснялись прямо в лицо показать ему, «кто здесь главный», пояснили изданию опрошенные еврочиновники.
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Александр Бойцов