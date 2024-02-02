Орбан резко дал понять Украине, что не нуждается в оценках с ее стороны

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Венгрия не интересуется мнением украинских властей о том, что она «провенгерская, а не пророссийская», так как не нуждается в оценке своей суверенной внешней политики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, отвечая на вопрос ведущего.
«Их мнение по этой теме не интересует. Мы суверенная страна и не претендуем на "печать кошерности" со стороны украинцев. Так что мы это оставляем без внимания. Может, они это считают дружественным жестом, но уважающей себя стране такое говорить нельзя, а если говорят, то не надо удивляться, что мы пропускаем это мимо ушей», - заявил Орбан.
Он также назвал естественным, что Венгрия принадлежит венграм, а венгерское правительство представляет интересы своего народа. Также, по его словам, страна самостоятельно выстраивает внешнюю политику с Украиной, Россией, Брюсселем и США, исходя из собственных интересов. При этом Орбан отметил, «то, что нас обвиняют в том или другом, на нас совершенно не влияет».
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Элина Позднякова