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Орбан резко дал понять Украине, что не нуждается в оценках с ее стороны

Орбан: Венгрия не нуждается в оценках своей внешней политики с Украины
02 февраля 2024, 14:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Венгрия не интересуется мнением украинских властей о том, что она «провенгерская, а не пророссийская», так как не нуждается в оценке своей суверенной внешней политики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, отвечая на вопрос ведущего.

«Их мнение по этой теме не интересует. Мы суверенная страна и не претендуем на "печать кошерности" со стороны украинцев. Так что мы это оставляем без внимания. Может, они это считают дружественным жестом, но уважающей себя стране такое говорить нельзя, а если говорят, то не надо удивляться, что мы пропускаем это мимо ушей», - заявил Орбан.

Он также назвал естественным, что Венгрия принадлежит венграм, а венгерское правительство представляет интересы своего народа. Также, по его словам, страна самостоятельно выстраивает внешнюю политику с Украиной, Россией, Брюсселем и США, исходя из собственных интересов. При этом Орбан отметил, «то, что нас обвиняют в том или другом, на нас совершенно не влияет».

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#венгрия
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В Госдуме раскрыли, как поставка формы ВСУ через Китай повлияет на отношения с РФ
Депутат Чепа: отправка формы ВСУ через Китай не повлияет на отношения с РФ
02 февраля 2024, 15:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

Поставка формы для ВСУ через территорию России и Китай осуществили коммерческие структуры, а не официальные, а это значит, что эта ситуация не окажет влияния на отношения Москвы и Пекина. Так считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Его слова передает «Лента.ру».
Напомним, на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» сотрудники таможни в грузовом поезде обнаружили контейнеры с военной формой для украинских военных, который отправлялся транзитом через Китай в Польшу. Об этом сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

«Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила. Надо внимательнее контролировать перемещения грузов, потому что не исключено, что это был не единичный случай», — считает Чепа.

По его словам, китайские компании могут заниматься и более значимыми поставками для ВСУ. Он призвал усилить контроль над перемещением грузов.

Он предположил, что китайские коммерческие службы, возможно, отправляют Украине запчасти к дронам, при этом, отметив, что сами беспилотники они поставлять не могут.

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В США назвали «преимущественную» проблему американских экспортёров
В Штатах обеспокоены проблемами экспортом в Сербию из соседних стран
02 февраля 2024, 14:54

Фото: istockphoto.com/YayaErnst

Служба сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США проанализировала данные и назвала преимуществом для американских экспортёров то, что из-за конфликта на Украине возникли сложности с поставками продуктов в Сербию из соседних стран.
При этом, специалисты Службы отметили, что Сербия может предложить хорошие условия для поставщиков сельскохозяйственной продукции из США.

«Из-за воздействия экономического кризиса, возникшего в результате российско-украинского конфликта, на экономику в целом соседние страны ограничены в своей способности поставлять продукты питания в Сербию. <…> Американским экспортёрам следует наладить деловые отношения с надёжными и эффективными импортёрами и дистрибьюторами», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее состоялся телефонный разговор американского президента Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, после обсуждения последняя объявила о намерениях Европы совместно с США продолжать поддержку Киева столько, сколько будет необходимо.

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#сербия
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Орбан раскрыл, на чьей стороне время в украинском конфликте
Орбан: в конфликте на Украине время работает на Россию
02 февраля 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что в конфликте вокруг Украины время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева, однако на Западе считают иначе.
Он пояснил, что Венгрия хотела бы добиться мирного урегулирования конфликта, и страна на это выделяла деньги. Однако, по мнению Орбана, на Западе думают, что время на стороне Украины и союзников, и со временем ситуация для Киева улучшится.

«Я думаю, что верно обратное, что время на стороне русских, что чем дольше длится война, тем больше человек погибнут, а расклад сил в пользу Украины не изменится. Зачем тогда мы продолжаем войну?» - рассуждает Орбан.
Он также дал понять, что Венгрия не интересуется мнением украинских властей о том, что она «провенгерская, а не пророссийская», так как не нуждается в оценке своей суверенной внешней политики.

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#венгрия
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Стало известно о планах США атаковать объекты Ирана в Ираке и Сирии уже в эти выходные
WSJ: США могут атаковать объекты Ирана в Ираке и Сирии уже в эти выходные
02 февраля 2024, 13:27

Фото: iStock/Racide

США могут уже в эти ударить по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в качестве ответа за нападение на американских военных на Ближнем Востоке. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников в Вашингтоне, пожелавших остаться неназванными.
«Ответные действия, как ожидается, начнутся уже в эти выходные», — говорится в статье.

При этом телеканал CBS утверждает, что Вашингтон планирует многоуровневые меры, которые будут сочетать военные действия с другими шагами, указывающими на нежелании дальнейшей эскалации.

Ранее президент США Джо Байден официально подтвердил нанесение Америкой и её союзниками — Великобританией, Австралией, Нидерландами, Канадой и Бахрейном — ударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов в рамках операции «Страж процветания». Операцию он назвал ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих.

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«Шрам на коже Земли»: Боррель счёл ближневосточный конфликт опаснее украиснкого
ТАСС: Боррель «отодвинул» Украину на второе место после Ближнего Востока
02 февраля 2024, 13:23

Фото: РИА Новости / Стрингер

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель «отодвинул» украинский конфликт на второе место после ближневосточного. Причиной этому стал удар по торговым судам в Красном море. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что происходящее на Ближнем Востоке является главным противостоянием.

«Однако сегодня самая горячая точка, самая опасная — это Ближний Восток и то, что там происходит», — отметил дипломат.
Как утверждает политик, конфликт на Ближнем Востоке — это «шрам на коже Земли». Он отметил, что ситуация влияет на стабильность во всем мире. Отдельно Боррель подчеркнул влияние происходящего в Красном море, заявив о большой проблеме для европейской бизнес-модели.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан назвал цель выделения 50 миллиардов евро Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Орбан назвал цель выделения 50 миллиардов евро Украине
Орбан: 50 миллиардов евро от Евросоюза пойдут на поддержку экономики Украины
02 февраля 2024, 12:25

Фото: istock / artJazz

Новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, выделенные Европейским Союзом, необходимы для поддержки экономики страны, а не для покупки вооружения украинской армии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдет на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула», — пояснил венгерский премьер-министр.
Орбан указал, что без финансовой поддержки Киев не сможет выплачивать пенсии и другие выплаты населению.

Ранее Орбан призвал к смене руководства Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выплаты
#украина
#государство
#вооружения
#киев
#евросоюз
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Депутат Пахомов предложил реформировать систему управления многоквартирными домами
02 февраля 2024, 12:04

Фото: ER.RU

Требования к организациям, управляющим многоквартирными домами, необходимо повысить на законодательном уровне, а также ужесточить контроль за их деятельностью. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, сообщает RG.ru
Он отметил, что введённое ранее лицензирование управляющих компаний значительно оздоровило рынок, однако не решило всех проблем.
«К управлению домами зачастую допускаются лица, лишь формально выполняющие лицензионные требования. В конечном итоге, жители вынуждены оплачивать некачественные услуги, а привлечь недобросовестную УК к ответственности практически невозможно», — пояснил Пахомов.
По его мнению, для исправления ситуации есть два пути. Первый — максимально ужесточить систему лицензирования, чтобы исключить допуск недобросовестных компаний. Второй путь — перейти от лицензирования к обязательному вступлению УК в саморегулируемые организации (СРО).

Пахомов подчеркнул, что формирование СРО выведет с рынка УК, которые не справляются со своими обязанностями, и поможет консолидации добросовестных участников рынка.

Депутат добавил, что какой бы путь ни был выбран, важно передать особые полномочия в этой сфере регионам, так как местные власти смогут действовать в интересах жителей с учётом местной специфики.

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#госдума
#жкх
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Готовившая санкции против России помощница главы Минфина США покинет пост
Bloomberg: соавтор санкций США в отношении России уходит в отставку
02 февраля 2024, 11:02

Фото: istock / Jon Rehg

Помощница главы Министерства финансов США Элизабет Розенберг уйдет в отставку ради работы в частном секторе. Об этом информирует агентство Bloomberg, не уточняя, куда конкретная намерена уйти Розенберг.

Отмечается, что Розенберг сыграла одну из ключевых ролей во введении санкций США в отношении Российской Федерации, заморозке ее активов за границей и во введении потолка цен на российскую нефть.

Помощница главы американского Минфина с декабря 2021 года занималась борьбой с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Именно она разработала «экономический ответ» на начало Россией специальной военной операции на Украине.

При этом замминистра финансов Уолли Адеймо назвал ее «незаменимым советником с первого дня работы этой администрации» для Соединенных Штатов.

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#сша
#нефть
#операции
#санкции
#россия
#минфин
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«Посыл ясен»: Макрон сделал важное заявление об усталости ЕС в поддержке Украины
Макрон: РФ не может рассчитывать на усталость ЕС в поддержке Украины
02 февраля 2024, 10:56

Фото: iStock/Григорий Сысоев

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг расчет России на то, что страны Евросоюза устали от поддержки Украины. Его слова приводит газета Le Figaro.
«Посыл ясен: Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины», — утверждает он.

Однако французы не согласились с подобным заявлением своего лидера. В комментариях к статье они призвали Макрона «не совершать глупость и не рыть могилу для ЕС». Также многие граждане Франции считают, что пора призвать конфликтующие стороны к мирным переговорам.

Накануне лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Решение согласовали все 27 лидеров ЕС.

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