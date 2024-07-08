В МИД РФ прокомментировали вопрос о возможном снятии моратория на смертную казнь

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что в России мораторий на смертную казнь продолжает действовать и должен соблюдаться. Об этом пишут «Известия».
Он рассказал, что мораторий на смертную казнь был введен в то время, когда РФ стала членом Совета Европы. По его словам, это было одно из обязательств. Сейчас все зависит от тех органов власти, которые принимают соответствующее решение, пояснил Лукьянцев.
По его словам, общественные дискуссии будут всегда, однако дойдет это до конкретных шагов или нет необходимо ждать.
Напомним, 23 марта текущего года глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о необходимости проработки вопроса смертной казни за терроризм. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская поддержала смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле».
Ранее глава СК Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России. По словам главы СК, в некоторых случаях смертную казнь необходимо применять. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться», — отметил он.
По его словам, общественные дискуссии будут всегда, однако дойдет это до конкретных шагов или нет необходимо ждать.
Напомним, 23 марта текущего года глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о необходимости проработки вопроса смертной казни за терроризм. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская поддержала смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле».
Ранее глава СК Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России. По словам главы СК, в некоторых случаях смертную казнь необходимо применять. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова