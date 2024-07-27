Фото: сайт Кремля
Молчание стран Евросоюза по поводу подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» является настоящим актом капитуляции. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Во время своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию которого вёл телеканал М1, он с возмущённым недоумением заметил, что по поводу взрывов на газопроводах хранит молчание даже Германия, чьей собственности эти теракты, организованные, по всей видимости, с участием США, нанесли прямой ущерб.
По мнению Орбана, европейская политика «рухнула», дипломаты полностью утратили самостоятельность, а Евросоюз подробно и тщательно копирует поведение Демократической партии США.
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«То, что мы не говорим об этом, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически... — это не что иное, как акт капитуляции», — сказал венгерский премьер.
По мнению Орбана, европейская политика «рухнула», дипломаты полностью утратили самостоятельность, а Евросоюз подробно и тщательно копирует поведение Демократической партии США.
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Александр Бойцов