Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад ожидал, что мировое сообщество будет поддерживать его в политике против России, однако в реальности все оказалось наоборот. Об этом информирует M1.
По словам венгерского политика, мир «понемногу» поддерживает РФ. Орбан отметил, что поддержка Москвы со стороны Китая, Индии, КНДР, мусульманского мира неудивительна.
Премьер-министр Венгрии заключил, что мировое сообщество оказывает поддержку России вопреки западным указаниям.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал «европейским смутьяном» после визита в Москву при том, что ни слова не сказал о поддержке Москвы, а лишь хотел выяснить позицию РФ по конфликту на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Премьер-министр Венгрии заключил, что мировое сообщество оказывает поддержку России вопреки западным указаниям.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал «европейским смутьяном» после визита в Москву при том, что ни слова не сказал о поддержке Москвы, а лишь хотел выяснить позицию РФ по конфликту на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова