Орбан может наложить вето на продление санкций против РФ

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может не продлить антироссийский санкции, этот вопрос он решит уже после инаугурации избранного в США президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Напомним, введенные странами ЕС санкции против России необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая процедура продления должна состояться уже после инаугурации Трампа, в конце января 2025 года.
По данным издания, Орбан сообщил своим европейским коллегам, что намерен дождаться инаугурации Трампа, и только потом примет решение, продлевать ли антироссийские санкции.
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«До сих пор это было рутинной процедурой, но для продления нужна единогласная поддержка 27 стран-членов, что позволяет Орбану наложить вето», — говорится в статье.
По данным издания, Орбан сообщил своим европейским коллегам, что намерен дождаться инаугурации Трампа, и только потом примет решение, продлевать ли антироссийские санкции.
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Элина Позднякова