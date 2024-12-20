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Орбан может наложить вето на продление санкций против РФ

Bloomberg: Орбан решит вопрос о санкциях против РФ после инаугурации Трампа
Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может не продлить антироссийский санкции, этот вопрос он решит уже после инаугурации избранного в США президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Напомним, введенные странами ЕС санкции против России необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая процедура продления должна состояться уже после инаугурации Трампа, в конце января 2025 года.

«До сих пор это было рутинной процедурой, но для продления нужна единогласная поддержка 27 стран-членов, что позволяет Орбану наложить вето», — говорится в статье.



По данным издания, Орбан сообщил своим европейским коллегам, что намерен дождаться инаугурации Трампа, и только потом примет решение, продлевать ли антироссийские санкции.

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#венгрия
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ФНС закрыла московскую компанию Макаревича* «Философия ненасилия»
20 декабря 2024, 08:22

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила деятельность московской фирмы Андрея Макаревича «Философия ненасилия». Через эту компанию музыкант собирался проповедовать указанную «философию» вместе с автором методических указаний по «бархатным революциям» Рубеном Апресяном*.
ООО «Философия ненасилия» было зарегистрировано в январе 2023 года, сообщает телеграм-канал Mash. Юридический адрес — квартира Апресяна* в Бибиреве. Ранее он на гранты США издал работу «Опыт ненасилия в XX столетии». В книге описываются методики «мирных протестов» в разных странах мира.

Музыкант собирался организовывать тематические встречи, вести полноценный пиар «бархатных революций». Однако после вторжения Израиля в сектор Газа почему-то передумал. С тех пор никакой активности компания не проявляла. Налоговики пришли с проверкой, убедились, что «Философия ненасилия» не работает и прикрыли лавочку.

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* Признан иноагентом в РФ
#сша
#квартира
#гранты
#музыкант
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Полковник ВС США Уилкерсон: дуэль с «Орешником» станет для Запада пинком под зад
20 декабря 2024, 06:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что дуэль с «Орешником» станет для Запада пинком под зад. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам офицера, у западных стран в наличии имеются авианосцы стоимостью в 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. В случае запуска «Орешника», уничтожение авианосцев последует спустя 30 секунд.

Напомним, что во время прямой линии президент России Владимир Путин предложил странам Запада дуэль. Экспертам предложено выбрать объект в Киеве и разместить там ПВО, чтобы попытаться предотвратить удар «Орешником».

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#пво
#орешник
#сша
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Активист рассказал о судьбе жителей Суджи, оставшихся в городе под оккупацией ВСУ
Активист Синельников: в Судже под оккупацией ВСУ порядка 3 тысяч россиян
20 декабря 2024, 05:40

Фото: iStock/lusia599

По словам активиста Владимира Синельникова, в Судже Курской области под оккупацией ВСУ находится около 3-х тысяч россиян. Этим он поделился с изданием «Лента.ру».
«Мы знаем, что сейчас в Судже находятся около трех тысяч мирных жителей», — заявил активист.

Как рассказал Синельников, большинство из жителей Суджи проживают в своих домах. Также многие группируются с соседями в одном доме. Те, кто потерял свои владения в ходе оккупации, расположились в здании местного интерната. Активист уточнил, что в последнее обесточено. На данный момент в интернате проживает несколько десятков людей.

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#волонтёр
#курская область
#всу
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Президент РФ Путин стал самым популярным политиком Греции
20 декабря 2024, 05:29

Фото: iStock/maksicfoto

Президент России Владимир Путин стал самым популярным политиком в Греции. Данным исследованием компании MRB поделились в эфире телеканала OPEN.
На второй строчке в рейтинге оказался избранный президент США Дональд Трамп с 29,8% голосов. Владимир Зеленский также попал в данный рейтинг. Его результат составил 60,4% отрицательных откликов.

Ранее «Радио 1» сообщало о перспективах для диалога между Россией и США. По словам политолога-международника Николая Межевича, у стран для этого есть все карты на руках.

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#владимир зеленский
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#владимир путин
#греция
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Премьер Ливии запретил использовать свою страну в качестве плацдарма для России
20 декабря 2024, 05:16

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба заявил, что идея об использовании его страны в качестве «плацдарма для России» является неприемлемой. Слова политика цитирует агентство Bloomberg.
«Никто не будет принимать иностранную силу. Что касается тех, кто въезжает в эту страну без разрешения, мы будем против них и будем сражаться с ними», — заявил Дбейба.

Подобное высказывание премьер-министр допустил на фоне распространяющихся слухов, что Ливия может стать страной, в которую российская армия перебросит свои силы из Сирии. При этом политик подчеркнул, что государство готово сотрудничать с Россией в области образования.

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Совет Безопасности ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова
20 декабря 2024, 01:59

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Совет Безопасности ООН по запросу России проведет заседание, где обсудят поставки западного оружия Киеву, а также убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщают РИА Новости.
«Совет Безопасности ООН по запросу России проведет в пятницу заседание по поставкам западного оружия Киеву, российская миссия при организации поднимет, среди прочего, вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова», — передает агентство.

Начало заседания запланировано на 23:00 по московскому времени 20 декабря. По словам первого зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрия Полянского, в ходе заседания обязательно поднимется вопрос об убийстве генерала Кириллова, который погиб в результате теракта. Также будет обсуждаться влияние трагедии и дальнейшее мирное урегулирование конфликта на Украине.

В ходе прошлого заседания российский постпред Василий Небензя отметил, что РФ не согласится на заморозку конфликта. При этом президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что страна открыта для переговоров и компромиссов с Киевом, однако украинская сторона от этого отказывается.

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#заседание
#оон
#россия
#украина
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Фон дер Ляйен: ЕС выделил Украине 130 миллиардов евро
Евросоюз предоставил Украине 130 миллиардов евро
20 декабря 2024, 01:40

Фото: iStock/darkojow

На текущий момент Евросоюз выделил Украине 130 миллиардов евро. Этим поделилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«Евросоюз уже предоставил помощь Украине на 130 млрд евро», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Ранее «Радио 1» сообщало, что заявления руководства ЕС о продолжении поддержки Украины после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа являются сомнительными. По словам венгерского политического эксперта Дьерда Ногради, Евросоюз не сможет обеспечить нужной поддержки киевскому режиму из-за пустеющих военных складов и отсутствия необходимого количества денег.

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Ирландский журналист раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ
20 декабря 2024, 01:03

Фото: iStock/microgen

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ во время пресс-конференций глав государств. В своей публикации в соцсети X он привел в пример Владимира Путина, который отвечал на вопросы журналистов со всего мира.
«Владимир Путин открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из Британии и Америки. Где российские журналисты в Британии и США? Запрещены, ограничены, унижены, репрессированы», — заявил Боуз.

Такой комментарий журналист дал на фоне прошедшей пресс-конференции президента России Владимира Путина. На ней глава страны ответил на вопросы журналистов, среди которых был сотрудник американского телеканала NBC Кир Симмонс.

Симмонс сказал Путину о том, что во время следующей его встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом российский лидер якобы окажется в более слабом положении. В ответ на это Путин заявил, что Россия за три года стала гораздо сильнее и в экономическом, и в оборонном плане. Также теперь РФ мало от кого зависит после укрепления своего суверенитета.

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Симоньян: обрадовал ответ Путина о помиловании Байденом сына
20 декабря 2024, 00:45

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян удивил и обрадовал ответ Путина о помиловании Хантера Байдена. Об этом она рассказала в ходе эфира телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
«Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. Вот это просто в самое сердце», — заявила Симоньян.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин дал комментарий о помиловании Джо Байденом своего сына. По мнению главы РФ, в Байдене оказалось больше человека, чем политика, и он не стал бы его за это осуждать.

Напомним, что 1 декабря этого года Джо Байден подписал указ о помиловании сына Хантера. В его отношении было заведено несколько уголовных дел, в частности об умышленной неуплате налогов в Калифорнии с 2017 по 2018 год, а также о нарушениях при хранении оружия. Как оказалось, Байден-младший употреблял наркотики, в связи с чем его лишили права приобретать пистолет. По итогу он его все-таки купил и продолжил употреблять наркотические вещества, за что ему грозило 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

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