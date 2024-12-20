Орбан: Венгрия предложила России и Украине обмен 700 пленных с каждой стороны

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По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна предложила России и Украине обмен 700 пленных с каждой стороны. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700», — заявил Орбан.
Данный обмен входил в предложение Венгрии о рождественском прекращении огня. В итоге Владимир Зеленский отверг данную инициативу. Глава венгерского МИД Петер Сийярто прокомментировал, что за это Зеленского должен судить украинский народ.
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Иван Мусатов