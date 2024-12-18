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Евросоюз не осознаёт новой реальности, которая связана со скорой инаугурацией новоизбранного американского президента Дональда Трампа, а также с продвижением ВС РФ. Об этом заявил в соцсетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто, добавив, что предложение о рождественском перемирии актуально, при том, что Киев его отверг.
«Так что сложилась качественно новая реальность, а в Европе многие ведут себя так, как будто этого не случилось», — подчеркнул Сийярто.
Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что не собирается допускать венгерского премьера Виктора Орбана до посредничества в мирных переговорах по урегулированию украинского кризиса. Зеленского уже раскритиковали в Верховной раде.
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Никита Кротов