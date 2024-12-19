Путин раскрыл, сколько санкций ввели против РФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что против России ввели уже более 40 тысяч санкций.
В рамках Прямой линии Владимир Путин обратил внимание, что он не считает количество санкций, которые ввели против Российской Федерации, но их точно больше 40 тысяч.
Ранее российский лидер рассказал, что раньше имел вклад в Сбербанке. Но когда банк «Россия» попал под санкции, он демонстративно перевёл деньги туда и теперь получает там зарплату.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.
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Ранее российский лидер рассказал, что раньше имел вклад в Сбербанке. Но когда банк «Россия» попал под санкции, он демонстративно перевёл деньги туда и теперь получает там зарплату.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта.
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Ольга Енгалычева