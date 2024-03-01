Орбан: На полях СВО время играет на руку России

Фото: kremlin.ru
В украинском конфликте время играет на руку России, с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на Дипломатическом форуме в Анталье.
«Ввиду того, что здесь (на Анатолийском дипломатическом) форуме нет представителей Евросоюза, мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант – время играет на руку России», — прокомментировал ситуацию Орбан.
По словам венгерского премьера, сейчас время, очевидно, играет на руку России. Именно поэтому он призвал Украину и руководство Европейского союза незамедлительно начать мирные переговоры.
Читайте также:
Виктор Орбан: Вопрос о победителе конфликта на Украине не может быть решен
Guardian: Орбан ничего не получил, согласившись на передачу помощи Украине
Орбан: Венгрия не нуждается в оценках своей внешней политики с Украины
Евгения Парфентьева