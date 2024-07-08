Минобороны обнаружило лабораторию ВСУ с отравляющими веществами

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Химическая лаборатория в Авдеевке могла производить не менее 3 килограммов отравляющих веществ в сутки, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.