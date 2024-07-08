Минобороны обнаружило лабораторию ВСУ с отравляющими веществами

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Химическая лаборатория в Авдеевке могла производить не менее 3 килограммов отравляющих веществ в сутки, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Военнослужащий сообщает, что лаборатория была найдена в районе Авдеевки на первом этаже разрушенного здания. Он также напомнил, что применение химического оружия в конфликтах запрещено соответствующей международной Конвенцией.
Непосредственно обнаруженный химикат представляет собой бесцветную летучую жидкость миндального запаха. При попадании в легкие через нос он вызывает тошноту, головокружение, рвоту, судороги, параличи и скорую смерть, объяснил Кириллов.
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Олег Дикий