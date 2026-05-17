Орбан направит свое выходное пособие детскому дому в Закарпатье

17 мая 2026, 00:35

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Бывший премьер‑министр Венгрии Виктор Орбан объявил о решении передать свое выходное пособие в размере 107 тысяч евро детскому дому «Добрый самаритянин» при Реформатской церкви в Великой Доброни (Закарпатье). Об этом он сообщил в Facebook*.





Ранее действующий глава правительства Петер Мадьяр заявлял, что Орбан не получит положенного ему выходного пособия. В ответ экс-премьер заявил, что его соотечественник несет чушь.



«Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому "Добрый Самаритянин" при Реформатской церкви в Закарпатье», — написал Орбан.