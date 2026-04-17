Лукашенко: Не назвал бы Мадьяра оппозицией по отношению к Орбану
Победивший на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр не является оппозицией по отношению к премьеру Венгрии Виктору Орбану. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, в которых победу с большим отрывом одержала оппозиционная политическая партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром.
«Он вместе с Орбаном когда-то работал и начинал, если я не ошибаюсь. Поэтому многое заложено внутри той партии, в которой они были вдвоём», — приводит RT слова Лукашенко.
Он добавил, что партию Орбана «Фидес» активно поддерживали американские политики, отметив, что Запад также поддерживал и финансировал оппозицию в Белоруссии, но ничего добиться так и не смог, поскольку в стране проводится нормальная политика в отношении собственного народа.