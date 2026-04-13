Достижения.рф

В РФ оценили проигрыш Орбана на выборах в Венгрии

Социолог Копатько: Победу на выборах в Венгрии одержал ЕС
Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Проигрыш Виктора Орбана на выборах в Венгрии стал победой Евросоюза. Так считает социолог Евгений Копатько.



Напомним, на парламентских выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Теперь Виктору Орбану в течение 30 дней придется покинуть свой пост.

Поражение партии Виктора Орбана не удивило, отметил Копатько в разговоре с Общественной Службой Новостей. По его словам, предвыборные опросы показывали, что результат будет именно таким. Прогнозы подтвердились.

«Несколько удивило, что выборы сдали без боя. Еще не были закончены подсчеты, а Орбан уже признал поражение. Американцы знали истинную картину. Конечно, результаты выборов — это не столько удар по Орбану, сколько по Трампу. Поддержка президента США, а также его достаточно жесткие заявления не помогли», — заявил эксперт.

При этом Европа же проявила единство. Итоги выборов в Венгрии стали победой европейских противников Трампа, заключил Копатько.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0