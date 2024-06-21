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Орбан: НАТО проведет военную миссию на Украине, Будапешт участвовать не станет

21 июня 2024, 11:37
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блок НАТО проведет военную миссию на Украине, однако Венгрия не станет участвовать в ней. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
«Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия», – сказал Орбан.

Политик добавил, что Венгрия не станет поддерживать идею ни финансами, ни военными кадрами, ни техникой.



По мнению Орбана, «остановить» всю эту ситуацию способен только бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, если его выберут в ноябре.

Дональд Трамп не раз заявлял о том, что у него есть план, как прекратить конфликт на Украине за сутки. В Кремле отмечали, что ситуация не настолько простая, чтобы решить ее быстро.

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#мир
#нато
#украина
#венгрия
#новости
Посол Зиновьев: шантаж и угрозы со стороны Южной Кореи неприемлемы для РФ
21 июня 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Попытки шантажа и угроз со стороны Южной Кореи неприемлемы для России. Об этом заявил представитель российской дипмиссии в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в республиканском МИДе. В Telegram-канале дипмиссии опубликована соответствующая запись.
«Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации», – гласит публикация.

Зиновьев указал, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна соответствует принципам и нормам международного права и не направлено против сторонних государств. По словам дипломата, соглашение укрепит мир и стабильность на Корейском полуострове.

Посол резюмировал, что РФ готова и дальше помогать строить мир и стабильность в долгосрочной перспективе, основываясь на принципе неделимой безопасности в данном регионе. Россией и Северной Кореей подписано соглашение, которое предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство стран.

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#кндр
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Медведев назвал США «оборзевшими»
Медведев назвал бредом сумасшедшего предложение США обсуждать новый ДСНВ
21 июня 2024, 11:34

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что правительство США считает всех «за полных придурков», предлагая РФ диалог по стратегическим наступательным вооружениям и одновременно осуществляя поставки оружия Украине.
Для демонстрации абсурдности данной ситуации, Медведев предложил представить, что нацистская Германия в годы Второй мировой войны предложила СССР сократить производство танков, самолетов и «Катюш». Он отметил, что обсуждение стратегических вопросов с Вашингтоном станет возможным только после отказа США от поставок оружия киевскому режиму и блокирования вступления Украины в Североатлантический альянс.

Все происходящее Медведев назвал абсолютным безумием. Он заключил, что в противном случае в Штатах должна будет возникнуть атмосфера тотального психоза со строительством бункеров для защиты ​населения.

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#медведев
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ЦТАК: сестра лидера КНДР пообещала Южной Корее ответ за заброс листовок
21 июня 2024, 11:15

Фото: iStock/ffikretow

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что народная республика намерена сдержать слово и принять меры в ответ на запуск шаров с пропагандистскими листовками через границу из Южной Кореи. Об этом информирует ЦТАК.
Она отметила, что в пограничных районах Северной Кореи вновь нашли «грязную макулатуру». Уточняется, что шары с листовками запустила организация северокорейских перебежчиков.

Ким Ё Чжон назвала их «ненавистными подонками». Ранее сестра лидера КНДР посоветовала властям Республики Корея отказаться от «опасных шагов».

Напомним, КНДР 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом. Несколькими днями ранее Северная Корея отправила в Южную более 150 воздушных шаров с мусором. В ответ на это активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, которые переносили флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop.

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#воздушные шары
#страны
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Власти Армении признали Палестину суверенным государством
МИД Армении признал Палестину независимой
21 июня 2024, 11:13

Фото: IStock/Yuliia Bukovska

Армения выражает свою приверженность принципам международного права и официально признает Государство Палестина, сообщает в своем докладе МИД республики.
В опубликованной декларации Армения сообщила о присоединении к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, призывающим к немедленному прекращению огня в Газе. Признавая независимость Палестины, республика подтверждает приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов.

«Мы убеждены, что только так можно гарантировать палестинцам и израильтянам реализацию своих законных устремлений», — изложено в документе.

Норвегия, Ирландия и Испания ​признали Палестину 22 мая. В ответ на это Израиль отозвал ​своих послов из этих стран. 30 мая независимость признала Словения.

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#армения
#оон
#норвегия
#небензя
#палестина
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Минобороны Белоруссии заявило о начале внезапной проверки готовности войск
21 июня 2024, 10:24

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Министерство обороны Белоруссии начало внезапную проверку готовности соединений и воинских частей армии страны к выполнению задач по предназначению. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что к проверке были привлечены силы специальных операций и всех родов войск. В процессе учебных мероприятий буду задействованы полигоны на западе государства.

В военном ведомстве отметили, что первым этапом проверки станет отработка вопросов оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, а также осуществления организации охраны и обороны.

Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.

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#проверки
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#белоруссия
#солдаты
#военные
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Белый дом: США готовы обсуждать с РФ соглашение, которое станет преемником ДСНВ
21 июня 2024, 09:48

Фото: iStock/lucky-photographer

США готовы обсуждать с РФ соглашение, которое может стать преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом РИА Новости заявили в Совете национальной безопасности Белого дома.
Отмечается, что Вашингтон остается открытым к разговору с Россией по вопросам ядерных рисков и контроля над вооружениями. В Совете национальной безопасности Белого дома подчеркнули, что Штаты «множество раз» демонстрировали российской стороне свою готовность.

В Белом доме добавили, что США не связывали данные обсуждения с украинским конфликтом.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что не исключены возможные изменения в ядерной доктрине РФ. Эти изменения станут ответом на снижение порога применения ядерного оружия на Западе, отметил президент.

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#запад
#ядерное
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ICAN: подготовка к размещению ядерного оружия США в Британии еще не завершена
21 июня 2024, 09:05

Фото: iStock/mrrobotonur07

США еще не завершили подготовку размещения ядерного оружия в Великобритании. Об этом сообщил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. Его слова передает РИА Новости.
Напомним, в октябре в ICAN заявили о том, что США планируют разместить ядерные боеголовки в Великобритании дополнительно к сотне тех, которые уже размещены в пяти странах Европы.

«Все еще ведется подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании. Есть много чего, что нужно подготовить для их размещения, но возможность все еще существует, даже если это оружие еще не было развернуто в Великобритании», — отметил Бернетт.

По его словам, с 2021 года мало что известно о количестве и уровне ядерного оружия в Великобритании.

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#сша
#подготовка
#оружие
#ядерное оружие
#рф
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Володин заявил о решении США и ЕС избавиться от Зеленского по пяти причинам
Спикер ГД Володин: Вашингтон и Брюссель решили избавиться от Зеленского
21 июня 2024, 08:48

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что США и Евросоюз решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского по пяти причинам.
Уточняется, что в числе этих причин — нелегитимность украинского лидера и неудачи ВСУ на линии боевого соприкосновения. Володин отметил, что рейтинг Зеленского опустился до 17%. Это свидетельствует о том, что «украинцы хотят видеть во главе государства другого».

Политик подчеркнул, что при правлении Зеленского Украина стала банкротом, а Киев потерял доверие Европейского союза и Штатов.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что на Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену.

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Личный телохранитель Зеленского устроил переворот
«Страна»: Главу Управления госохраны Украины Донца обвинили в захвате власти
21 июня 2024, 08:36

Офицеры Управления государственной охраны Украины обвинили исполняющего обязанности главы Максима Донца в превышении полномочий и захвате власти. Об этом информирует «Страна.ua».
Отмечается, что 10 украинских военных направили письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором изложили, что Донец самостоятельно издал приказ о своем повышении после того, как президент уволил его предшественника Сергея Рудя. Они подчеркнули, что данное решение было незаконным.

По словам офицеров, Донец приказал подчиненным заступать на дежурство без оружия, несмотря на то, что это абсолютное нарушение инструкции. Они добавили, что это «может привести к непредвиденным последствиям» при охране первых лиц страны.

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