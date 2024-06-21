Орбан: НАТО проведет военную миссию на Украине, Будапешт участвовать не станет

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Блок НАТО проведет военную миссию на Украине, однако Венгрия не станет участвовать в ней. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
«Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия», – сказал Орбан.
Политик добавил, что Венгрия не станет поддерживать идею ни финансами, ни военными кадрами, ни техникой.
По мнению Орбана, «остановить» всю эту ситуацию способен только бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, если его выберут в ноябре.
Дональд Трамп не раз заявлял о том, что у него есть план, как прекратить конфликт на Украине за сутки. В Кремле отмечали, что ситуация не настолько простая, чтобы решить ее быстро.
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