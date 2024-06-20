Война с НАТО, пандемия и конец Зеленского: прогнозы астрологов об СВО и будущем России и Украины

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Официальные лица страны не дают прогнозов по поводу окончания спецоперации на территории Украины, однако тарологи, астрологи, маги и математики продолжают делиться своими предсказаниями на этот счет. Что говорят провидцы о будущем России и Украины, какая участь ждет Зеленского и США расскажет редакция «Радио 1».
Глоба о Зеленском и экономике США
Астролог Павел Глоба полагает, что 2024 год станет для России периодом, предшествующим расцвету России в будущем. При этом во многих странах мира обстановка будет противоположной. Возрастающая активность Солнца приведет к социальным взрывам во многих государствах. Глоба не исключил, что осенью 2024 года возможно прямое столкновение НАТО с Россией. Также астролог выразил опасение насчет возможного применения тактического ядерного оружия.
Зеленского, по прогнозам Глобы, ждет уход со своего поста. США эксперт предрек экономический крах.
Новая пандемия осенью
К концу осени 2024 года из тайных лабораторий будут выпущены новые вирусы, которые заставят человечество вновь вернуться в режим ограничений. Такие прогнозы сделал индийский астролог Абигья Ананд. По его словам, речь идет об угрозе новой мировой пандемии. Астролог также поделился прогнозами относительно будущего Украины. Ананд полагает, что объемы военной помощи Киеву существенно сократятся, что приведет к забастовкам на Украине.
Прогноз об окончании СВО
Астролог Тамара Глоба предсказала окончание СВО на Украине уже в текущем году. По ее мнению, военные действия завершатся переговорами, однако они будут носить временный характер и противостояние вновь вспыхнет в 2029-м году.
Астролог Катерина Дятлова также предсказывает изменение обстановке на фронте осенью. По ее прогнозам, в районе октября значительная часть военных отправится домой, а в декабре 2025 года конфликт удастся разрешить.
Астролог Павел Андреев предположил, что ВС РФ удастся занять Одессу в результате «быстрого марш-броска», при этом окончательное завершение СВО наступит нескоро.
Математик Григорий Кваша предрек окончание военных действий на Украине в 2024-м году. По его мнению, ресурсы у Киева истощены и на фоне этого власти могут пойти на компромисс с РФ. Однако окончательно СВО завершится в 2025-м году.
Раскрыты предсказания Вольфа Мессинга на 2024 год
Чем завершится СВО на Украине
Болгарская ясновидящая Ванга в своих предсказаниях говорила, что конфликт России и Украины завершится союзом трех славянских государств.
Экстрасенс Вольф Мессинг также предсказывал объединение России и Украины, отмечая, что в вооружённый конфликт будут втянуты третьи страны.
Ясновидящий Кшиштоф Яцковский предсказал после окончания СВО распад Евросоюза и раздел Польши из-за постоянных провокаций Варшавы.
Что ждет Зеленского после СВО
Таролог Анжелики Суровкина предсказала, что для Зеленского наступит конец быстрее, чем он рассчитывает.
«Его год закончится быстрее, чем он думает. Он мог бы все приостановить, но ему не дают решать кулуарные люди. Они ему помогают брать деньги, но не дают решать. Около него находятся лицемеры. Очень страшное время», — заявила Суровкина.
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