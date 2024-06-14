Орбан: НАТО создаст на территории стран альянса три базы для помощи Украине

Фото: сайт Кремля
НАТО планирует создать на территории стран Североатлантического альянса три крупные военные базы. Они будут использоваться для поставок вооружений Украине.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Предполагается, что эти базы появятся на территории граничащих с Украиной Польши, Румынии и Словакии. Глава венгерского правительства высказал опасения, что появление там военных баз, где будет концентрироваться оружие для передачи Киеву, сделает эти государства «военными целями».
Орбан также подчеркнул, что находящаяся рядом Венгрия испытывает вполне понятную тревогу за свою собственную безопасность и поэтому не намерена участвовать в этих действиях, планируемых НАТО.
Читайте также:
Орбан выступил против миссии НАТО на Украине
Орбан раскрыл желание Запада вернуть Россию в 90-е
Орбан предупредил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине
Александр Бойцов