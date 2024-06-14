Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Орбан: НАТО создаст на территории стран альянса три базы для помощи Украине

Орбан: НАТО создаст на территории стран альянса три базы для помощи Украине

14 июня 2024, 09:51
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

НАТО планирует создать на территории стран Североатлантического альянса три крупные военные базы. Они будут использоваться для поставок вооружений Украине.


Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Предполагается, что эти базы появятся на территории граничащих с Украиной Польши, Румынии и Словакии. Глава венгерского правительства высказал опасения, что появление там военных баз, где будет концентрироваться оружие для передачи Киеву, сделает эти государства «военными целями».

Орбан также подчеркнул, что находящаяся рядом Венгрия испытывает вполне понятную тревогу за свою собственную безопасность и поэтому не намерена участвовать в этих действиях, планируемых НАТО.

Читайте также:

Орбан выступил против миссии НАТО на Украине

Орбан раскрыл желание Запада вернуть Россию в 90-е

Орбан предупредил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине
#оружие
#безопасность
#венгрия
#нато
#виктор орбан
#украина
#премьер-министр
Суд запретил деятельность «Грузинского национального легиона»* в России
14 июня 2024, 09:54

Фото:istockphoto/Zolnierek

Суд признал террористической организацией военизированное формирование «Грузинский национальный легион»*. Об этом заявило ЦОС ФСБ РФ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что на основании собранных ФСБ РФ доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* террористической организацией и запретил в России. Организация была создана в 2014 году под руководством ГУР минобороны Украины.

На данный момент члены формирования участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Они причастны к организации терактов, диверсий, пыткам российских военных, а также убийствам мирных граждан.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили. Снапейрше заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ — «Участие наемника в вооруженном конфликте». 11 июня также заочно арестованы Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М., которые обвиняются в наемничестве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Военный суд рассмотрит дело трех сыновей священника о госизмене

Суд Петербурга заочно рассмотрит дело против Шляфмана по убийству Талькова

Генпрокуратурой направлено в суд дело журналиста WSJ Гершковича

* Запрещенная в России террористическая организация
#суд
#фсб
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Израильские солдаты замечены в применении средневекового оружия
Армия Израиля использовала на границе с Ливаном средневековую катапульту
14 июня 2024, 09:06

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) применили на границе с Ливаном требушет. Это старинная катапульта для запуска зажигательных ядер, которая использовалась в войнах XVI века.
Как отмечает телеканал CNN, впервые ролики с кадрами применения средневекового вооружения появились в социальных сетях в среду, 12 июня. Было установлено, что события происходили на израильско-ливанской границе. На видеозаписи видно, как с помощью катапульты через высокий забор запускается огненный шар. Вокруг стоят израильские солдаты.

Вероятно, катапульта с зажигательным снарядом использовалась для поджога растительности вблизи забора на границе, чтобы сделать невозможным скрытное перемещение бойцов ливанского движения «Хезболла». Израильские СМИ пишут, что применение требушета было местной инициативой, которая «не получила широкого применения».

Читайте также:

Ливан произвёл множественные пуски ракет и БПЛА в сторону Израиля

Haaretz: Нетаньяху предупредил, что «Хезболла» может уничтожить Ливан

«Шкурные интересы»: Востоковед Онтиков объяснил, зачем Израилю нужно вторжение в Ливан
#сми
#солдаты
#вооружения
#израиль
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Володин: Доллар стал токсичным и окончательно дискредитировал себя
14 июня 2024, 08:42

Фото: сайт Кремля

Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару в качестве мировой валюты после введения санкций против российских финансовых институтов. Они не дадут эффекта, на который рассчитывали США.
Об этом в своём телеграм-канале написал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он указал, что если в 2022 году доля «недружественных» валют достигала 84,7%, то на сегодняшний день она снизилась почти в пять раз — до 17,8%. В то же время расчёты в рублях выросли в 3,5 раза, а в валютах дружественных стран — почти в 15 раз.

«Сейчас все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления», — отметил спикер нижней палаты российского парламента.

В качестве примера Володин привёл Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где более 90% расчётов производятся в национальных валютах. В торговых отношениях между Россией и Китаем 95% всех операций проводятся в рублях и юанях.

Ограничения в проведении операций, неприкрытое воровство золотовалютных резервов должны заставить и другие государства задуматься о надёжности хранения своих средств в американской валюте, считает Володин. Не желая становиться заложниками американской политики, от токсичного доллара отказывается не только Россия. В поисках альтернативы находятся многие государства, например, страны БРИКС. Дедолларизация мира становится неизбежной, заключил председатель Госдумы.

Читайте также:

Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны

Путин: доллар должен перестать быть политическим инструментом

Доллар будет слабеть, золото – расти: экономист Зубец раскрыл, куда вложить деньги
#сша
#россия
#вячеслав володин
#страны
#ограничения
#рф
#брикс
#доллар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя: В мире стала формироваться более трезвая оценка ситуации на Украине
14 июня 2024, 08:12

Фото: istockphoto/Askolds

Россия не напрасно разоблачает лицемерие Запада и его двойные стандарты. Во всём мире начала формироваться более трезвая и объективная точка зрения относительно событий на Украине.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя. Беседа состоялась накануне запрошенного РФ заседания Совета безопасности ООН по поводу поставок оружия Украине.

Российский дипломат отметил, что усилия Москвы по «высвечиванию» лицемерия западных стран относительно украинского кризиса дают свои плоды. Западу всё труднее навязывать свою точку зрения международному сообществу, в котором утверждается всё более трезвая оценка конфликта на Украине. Особенно когда большинству в ООН постоянно навязывают украинскую повестку в ущерб обсуждению более острых и насущных вопросов развивающегося мира, добавил Небензя.

Читайте также:

Небензя: Запад снял маски, проголосовав против резолюции России по космосу

Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает

Небензя раскрыл приоритетную цель для российских военных в зоне СВО
#ущерб
#оон
#дипломат
#рф
#украина
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп оценил отношения с Путиным
Трамп сказал, что был жестким с Путиным из-за «Северного потока»
14 июня 2024, 06:53

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive заявил, что ладил с президентом РФ Владимиром Путиным, но был с ним жестким по вопросу «Северного потока — 2».
«Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь», — заявил экс-президент США.
Бывший американский лидер добавил, что также уважал председателя Китая Си Цзиньпина.

Путин в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону охарактеризовал отношения с Трампом как «добрые и хорошие». В начале июня в ходе встречи с представителями информагентств, российский лидер затруднился ответить, будут ли перемены в политике Штатов по отношению к Украине в случае победы Дональда Трампа в президентских выборах.

До этого стало известно, что российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии

«Абсолютный прогноз»: Порошенко сделал судьбоносное заявление для Украины

Сенатор Гибатдинов заявил о связи между заявлениями Пашиняна и США
#сша
#президент
#дональд трамп
#отношения
#youtube
#интервью
#лидер
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия сделает важное заявление в ООН
Небензя: Москва укажет на риски применения Киевом западного оружия по России
14 июня 2024, 06:07

Фото: istock / bennymarty

Геополитические риски применения оружия Запада по Российской Федерации донесут до сведенья государств-членов Совбеза ООН. Такое заявление сделал постпред России в организации Василий Небензя, информирует РИА Новости.
Дипломат заявил, что соответствующее заседание состоится в пятницу, 14 июня.

«Созвали по теме отдельное заседание 14 июня, на котором имеем в виду акцентировать не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по мирным целям в России, но и геополитические риски таких безрассудных решений», — заявил представитель.
В последнее время ряд стран Запада позволил Киеву в той или иной форме совершать удары своим оружием по российской территории. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей по территории РФ, прилегающей к Харьковской области. Стоит отменить, что Вашингтон сохранил запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.

Читайте также:

«Абсолютный прогноз»: Порошенко сделал судьбоносное заявление для Украины

Сенатор Гибатдинов заявил о связи между заявлениями Пашиняна и США

Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии

#сша
#запрет
#заседание
#заявление
#оон
#новости
#дипломат
#вооружения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол России рассказал об обещании правительства Аргентины
Посол Феоктистов: правительство Аргентины обещало не передавать самолеты Украине
14 июня 2024, 05:49

Фото: istock / HStocks

Аргентинское правительство дало обещание, что не будет передавать Украине французские самолеты-штурмовики Super Etendard. Об этом сообщил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, передает ТАСС.
«По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут. Есть определенные заверения со стороны аргентинской администрации», — сказал посол.
Феоктистов отметил, что существует риск передачи аргентинских танков через ФРГ. Дипломат напомнил, что такие шаги будет восприниматься как недружественные по отношению к РФ.

Ранее Владимир Зеленский рассказал об обещании, данном ему Си Цзиньпином. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Абсолютный прогноз»: Порошенко сделал судьбоносное заявление для Украины

Сенатор Гибатдинов заявил о связи между заявлениями Пашиняна и США

Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии

#самолёты
#правительство
#посол
#фрг
#дипломат
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский рассказал об обещании, данном ему Си Цзиньпином
Зеленский утверждает, что Си Цзиньпин дал ему слово не поставлять оружие РФ
14 июня 2024, 04:00

Председатель Китая Си Цзиньпин дал обещание украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что КНР не будет поставлять вооружения России. Об этом лидер Украины заявил на пресс-конференции с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.
Как утверждает Зеленский, Си Цзиньпин дал ему соответствующее обещание во время их телефонной беседы.

«Тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Посмотрим. Посмотрим вместе с вами. Если он порядочный человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово», — заявил Зеленский.
Ранее журналист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус написал, что Китай якобы планировал поставлять оружие РФ после начала конфликта на Украине, но изменил свою позицию после звонка Байдена.

До этого сообщалось, что Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

«Абсолютный прогноз»: Порошенко сделал судьбоносное заявление для Украины

Сенатор Гибатдинов заявил о связи между заявлениями Пашиняна и США

Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии

#оружие
#журналист
#китай
#человек
#лидер
#зеленский
#вооружения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Литве разрешат переносить захоронения советских воинов
В Литве приняли разрешающий перенос захоронения советских воинов законопроект
14 июня 2024, 03:43

Фото: istock / diegograndi

Парламент Литвы принял законопроект, который разрешает переносить захоронения советских воинов. Об этом информирует РИА Новости.
Свои голоса «За» отдали 89 парламентариев. Пятеро депутатов воздержались, а против не выступил никто.

Указано, что переносить захоронения будет разрешено в том случае, если они будут признаны «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

Инициаторами поправок выступили жители Шяуляя, высказавшиеся за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неминуемом ответе России на запрет импорта из Литвы. Фото: istock /
Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Абсолютный прогноз»: Порошенко сделал судьбоносное заявление для Украины

Сенатор Гибатдинов заявил о связи между заявлениями Пашиняна и США

Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии

#жители
#законопроект
#новости
#парламент
#литва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф