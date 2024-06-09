Орбан раскрыл желание Запада вернуть Россию в 90-е

Фото: сайт Кремля
Западные страны желают нанести России военное поражение в конфликте на Украине и завладеть ее богатствами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью для телеканала Hír TV.
По его словам, многие на Западе желали бы вернуться к 1990-м годам, когда европейцы «беспрепятственно внедрились в российскую экономику». Тогда Россию и Украину пытались эксплуатировать, но русские в итоге «взяли все в свои руки и перестроили на свой собственный лад», считает Орбан.
Он добавил, что страны, желая нанести военное поражение Москве, стремятся к великой перестройке на Востоке и встали на путь конфликта с Россией из-за денег, влияния и власти.
Ранее Орбан рассказал об угрозе перерастания конфликта на Украине в мировую войну. Премьер-министр Венгрии убежден, что в истории всех вооруженных конфликтов был момент, когда пути назад не было, и сейчас мир приближается к этому моменту.
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Он добавил, что страны, желая нанести военное поражение Москве, стремятся к великой перестройке на Востоке и встали на путь конфликта с Россией из-за денег, влияния и власти.
Ранее Орбан рассказал об угрозе перерастания конфликта на Украине в мировую войну. Премьер-министр Венгрии убежден, что в истории всех вооруженных конфликтов был момент, когда пути назад не было, и сейчас мир приближается к этому моменту.
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Александр Климов