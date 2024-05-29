Две страны попросили Евросоюз создать группу для отказа от российского газа

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Германия и Чехия обратились к Евросоюзу с призывом создать рабочую группу, чтобы изучить возможности отказа от импорта нефти и газа из России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо министра экономики Германии Роберта Хабека и министра торговли Чехии Йозефа Сикелы в адрес министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.
«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», — сказано в письме.Стоит отметить, что отказ от закупок энергоресурсов из РФ позволит укрепить энергетический суверенитет Европы.
Ранее стали известны лидирующие по доступности газа для населения европейские страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак