Орбан назвал лучший вариант для Украины

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НАТО стоит принять идею создания буферной зоны на Украине, так как Россия не будет нападать на страны альянса. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в совместной беседе с бывшим главой МИД Австрии Вольфгангом Шюсселем с изданием European Voices.
«Лучшим вариантом для Украины был бы отказ от вступления в альянс и создание буферной зоны с гарантиями безопасности. Украинцы могут потерять свою страну, если продолжат курс на вступление в НАТО», — заявил Орбан.
Он также выразил уверенность в том, что Россия никогда не нападет страну-участницу НАТО. При этом она никогда не согласится с вступлением Украины в альянс, так как этот шаг приблизит организации к границам страны.
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